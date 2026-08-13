Un día en la playa suele ser sinónimo de descanso, sol y diversión, pero dejar las pertenencias sin vigilancia puede convertir una jornada tranquila en un calvario. Bolsos, celulares, billeteras y otros objetos pueden convertirse fácilmente en objetivos para los delincuentes cuando sus propietarios se meten al agua o se alejan de sus pertenencias.

Un nuevo análisis del portal Action Network estudió los datos de delitos contra la propiedad en los alrededores de más de 500 playas de Estados Unidos para determinar cuáles presentan los mayores niveles de riesgo.

La investigación tomó en cuenta cuatro categorías: robos de pertenencias, asaltos, robo de vehículos y allanamientos o robos en propiedades cercanas.

El estudio revisó datos de más de 500 playas y consideró robos, asaltos, robos de vehículos y allanamientos. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las playas con mayor riesgo en Estados Unidos

De acuerdo con el análisis, North Jetty Beach, cerca de Ocean Shores, Washington, ocupó el primer lugar al registrar la mayor probabilidad estimada de sufrir incidentes relacionados con robos.

El estudio calculó un riesgo de robo de 4.81% y le otorgó una calificación de seguridad B-. En los alrededores de la playa se estimó una población diaria de unas 8,500 personas y una tasa ajustada de delitos contra la propiedad de 158.14 incidentes por cada 1,000 habitantes.

En segundo lugar apareció Folly Beach Public Beach and County Park, en Carolina del Sur, con un riesgo estimado de robo de 4.58%.

Según el informe, las zonas cercanas a esta playa frente al Atlántico presentan niveles elevados de delitos contra la propiedad y robos en viviendas o propiedades.

El tercer puesto fue para Newport Beach, en California, incluyendo su playa principal y The Wedge, un conocido punto para practicar surf.

La zona registró un riesgo estimado de robo de 4.15% y también recibió una calificación de seguridad B-.

La lista también incluyó a Santa Monica, California, que empató en el quinto lugar con un riesgo de 3.89%, junto con Devils Punchbowl State Natural Area en Oregon.

North Jetty Beach, en Washington, registró el mayor riesgo estimado de robo, seguida por Folly Beach y Newport Beach. (Foto referencial: Freepik)

California concentra varias de las playas de la lista

Aunque el análisis incluyó más de 500 playas de todo el país, algunos estados aparecieron repetidamente entre los destinos con mayor riesgo. California tuvo seis playas entre las primeras 20, mientras que Hawái tuvo cinco, Oregon tres y Carolina del Norte dos.

Los investigadores advierten, sin embargo, que aparecer en la lista no significa necesariamente que una playa sea peligrosa.

Los resultados reflejan los niveles de delitos registrados en las zonas que rodean cada destino, por lo que factores como la cantidad de visitantes y las características de las comunidades cercanas también pueden influir en las cifras.

Los investigadores aclaran que aparecer en la lista no significa que una playa sea peligrosa y recomiendan tomar precauciones con los objetos personales. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿Qué playas de EE. UU. tienen menor riesgo de robo?

El análisis también identificó los destinos con los niveles más bajos de delitos relacionados con robos. En el primer puesto quedó New Smyrna Town Beach, en Florida, con un riesgo estimado de robo de 0% y una calificación de seguridad A+.

En segundo lugar se ubicó Cape Cod National Seashore, en Massachusetts, que también registró un riesgo estimado de robo de 0% y obtuvo una calificación A+.

Estos resultados convierten a ambas zonas en algunos de los destinos costeros mejor posicionados en el estudio.

Aun así, los investigadores recomiendan mantener precauciones independientemente del destino. Entre las medidas sugeridas están cerrar correctamente los vehículos, mantener los objetos de valor fuera de la vista y evitar dejar bolsos, celulares o billeteras sin vigilancia mientras se disfruta del agua.