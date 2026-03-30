Resumen

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Planes para Semana Santa en Lima. (Difusión)
Planes para Semana Santa en Lima. (Difusión)
Por Redacción EC

Salir de Lima por Semana Santa ya no es la única opción. Solo durante el último feriado largo, alrededor de 1,9 millones de personas se movilizaron en el país, generando un impacto económico superior a US$222 millones, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), pero mientras algunos se preparan para viajes largos, cada vez más personas están apostando por algo más simple: quedarse y armar un plan distinto en la ciudad. La tendencia combina tres cosas: menos traslado, más tiempo libre y experiencias mejor pensadas. ¿El resultado? Escapadas urbanas que, sin salir de Lima, logran lo mismo que un viaje.