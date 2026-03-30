Salir de Lima por Semana Santa ya no es la única opción. Solo durante el último feriado largo, alrededor de 1,9 millones de personas se movilizaron en el país, generando un impacto económico superior a US$222 millones, según estimaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), pero mientras algunos se preparan para viajes largos, cada vez más personas están apostando por algo más simple: quedarse y armar un plan distinto en la ciudad. La tendencia combina tres cosas: menos traslado, más tiempo libre y experiencias mejor pensadas. ¿El resultado? Escapadas urbanas que, sin salir de Lima, logran lo mismo que un viaje.

¿Qué hacer en Lima durante Semana Santa?

Cambio de escenario sin salir de la ciudad: La proximidad al mar en distritos como Miraflores facilita una transición inmediata hacia el descanso, permitiendo que una escapada de una sola noche transforme por completo el ritmo del feriado. La clave de esta experiencia consiste en elegir espacios que integren estratégicamente bienestar, alta gastronomía y un entorno que invite a la desconexión sin necesidad de viajar largas horas.

Convertir la comida en el plan principal: no es solo salir a comer, es elegir lugares donde el almuerzo se alargue, con propuestas de temporada y espacios donde quedarse sin prisa. A través propuestas como “Tu ceviche, tu estilo”, el almuerzo de Semana Santa en The Market del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores, se convierte en un ritual personalizado donde se elige desde la proteína (robalo, conchas negras, pulpo) hasta el carácter de la leche de tigre y sus complementos.

Planes para Semana Santa en Lima. (Difusión)

Hacer del spa una pausa real: masajes, circuitos o tratamientos cortos se han vuelto uno de los planes más buscados para cortar la rutina en pocos pasos.

Experiencia familiar: Si buscas compartir momentos con los más pequeños, podrán despertar su creatividad en la actividad “Pinceles de Pascua”, donde diseñarán sus propios huevos de chocolate.

Cambiar de espacio, rutina y entorno permite cortar con el ritmo habitual sin necesidad de viajar. En ese tipo de experiencias se enmarca la propuesta del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores, que integra alojamiento, gastronomía y espacios de descanso en un mismo lugar, desde propuestas gastronómicas hasta opciones de bienestar y actividades especiales por el feriado.

Para quienes se quedan con niños, algunas opciones incluyen actividades por Pascua, evitando traslados y simplificando la agenda. Según Aldo Vargas, chef ejecutivo del hotel, el cambio responde a una nueva prioridad: “Hoy el tiempo libre se valora distinto. Las personas buscan experiencias concretas que realmente les permitan desconectarse”. Quienes deseen explorar la oferta gastronómica y de spa pueden consultar The Place to Be, donde se encuentran planes y lugares destacados para disfrutar de la ciudad al máximo.