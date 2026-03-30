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Personal de la municipalidad distrital de Machu Picchu trabaja en la habilitación de un puente aéreo en el sector de “Mandor” para turistas y pobladores afectados por el huaico. Foto: Andina
Personal de la municipalidad distrital de Machu Picchu trabaja en la habilitación de un puente aéreo en el sector de “Mandor” para turistas y pobladores afectados por el huaico. Foto: Andina
Por Redacción EC

Un huaico registrado en la madrugada interrumpió un tramo de la vía férrea que conecta Hidroeléctrica con Machu Picchu Pueblo, lo que obligó a las autoridades locales a implementar medidas de emergencia para no afectar el tránsito de visitantes y pobladores. Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu anunció la instalación de un puente aéreo provisional en el sector Mandor.

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