Un huaico registrado en la madrugada interrumpió un tramo de la vía férrea que conecta Hidroeléctrica con Machu Picchu Pueblo, lo que obligó a las autoridades locales a implementar medidas de emergencia para no afectar el tránsito de visitantes y pobladores. Ante esta situación, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu anunció la instalación de un puente aéreo provisional en el sector Mandor.

De acuerdo con la información oficial, el deslizamiento fue provocado por el incremento del caudal del riachuelo Mandor, activado por las intensas lluvias. El aluvión arrastró rieles y estructuras de madera hacia el río Vilcanota, dejando parte de la infraestructura ferroviaria suspendida y fuera de su base.

Vía férrea hacia Machu Picchu sufrió graves daños por deslizamientos. / SYSTEM

Personal de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y Seguridad se trasladó a la zona para evaluar los daños, mientras que trabajadores de Ferrocarril Trasandino S.A. se sumaron a las labores de limpieza y retiro de escombros. Asimismo, se prevé el envío de maquinaria pesada para acelerar la rehabilitación del área afectada.

La interrupción se produjo específicamente en la ruta Hidroeléctrica–Machu Picchu Pueblo, conocida como la vía “Amazónica”, por donde transitan diariamente entre 200 y 300 turistas con destino al santuario histórico de Machu Picchu. En contraste, la ruta principal entre Ollantaytambo y Machu Picchu no presenta afectaciones.

Como medida temporal, las autoridades instalarán un puente aéreo de madera sobre el riachuelo Mandor, con el objetivo de mantener el flujo de personas sin mayores interrupciones. Esta estructura permitirá a turistas y residentes cruzar el sector dañado de forma segura mientras se ejecutan los trabajos de recuperación.

El fenómeno arrastró los rieles hasta el río Vilcanota. Foto: difusión

Por su parte, Ferrocarril Trasandino S.A. informó mediante un comunicado la suspensión de las operaciones ferroviarias en el tramo Machu Picchu–Hidroeléctrica, tras el huaico ocurrido en el kilómetro 115+200. La empresa indicó que un equipo técnico ya se encuentra en la zona para evaluar los daños y diseñar un plan de intervención.

La concesionaria aseguró que brindará actualizaciones sobre el avance de los trabajos hasta lograr la restitución del servicio ferroviario en este importante corredor turístico.

a.