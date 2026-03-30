Con la llegada del feriado largo, muchas personas lo aprovechan para realizar viajes fuera de la ciudad hacia destinos de playa, sierra o rutas rurales. En este contexto, las pick-ups se posicionan como uno de los vehículos más utilizados para trayectos largos y terrenos exigentes.

Ante este escenario, Automotores Inka, automotriz multimarca con presencia principalmente en el norte del país, comparte una serie de recomendaciones clave para asegurar un viaje seguro y prolongar la vida útil de este tipo de vehículos.

Mantenimiento preventivo antes de salir a carretera

Realizar una revisión preventiva antes de iniciar un viaje largo es fundamental para evitar inconvenientes en la ruta. Una de las prácticas esenciales es revisar periódicamente el nivel y estado del aceite del motor, especialmente en vehículos que transitan por caminos polvorientos o de altura.

Asimismo, es importante verificar el sistema de frenos, los filtros de aire y combustible, y la presión de los neumáticos. Un adecuado estado de estos componentes no solo mejora el rendimiento del vehículo, sino que también contribuye a la seguridad durante trayectos prolongados.

Vista exterior del JAC T8 Pro. (Foto: JAC) / JAC

Neumáticos y suspensión: claves para rutas exigentes

Las pick-ups suelen recorrer distintos tipos de terreno, desde las carreteras costeras del norte hasta los tramos de altura de la sierra. Por ello, revisar la alineación, el balanceo y el estado de los neumáticos es esencial antes de emprender el viaje.

Un desgaste irregular en las llantas puede afectar la estabilidad del vehículo y aumentar el consumo de combustible, especialmente en rutas que combinan asfalto y caminos no pavimentados.

Uso eficiente del vehículo durante el viaje

Otra recomendación importante es hacer un uso eficiente de la pick-up durante el trayecto. Transportar únicamente la carga necesaria y distribuir el peso de manera equilibrada ayuda a conservar la suspensión y mejorar la estabilidad del vehículo.

Asimismo, evitar aceleraciones bruscas o frenadas repentinas contribuye a reducir el desgaste de los componentes mecánicos y optimizar el consumo de combustible.

Great Wall Motors presentó el Poer 2,4 litros turbodiésel, un pick-up que ofrece una capacidad de carga de hasta 1.050 kg. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

El cuidado del sistema 4x4

En rutas fuera de la ciudad, especialmente en tramos montañosos o caminos afirmados, el sistema de doble tracción puede ser una gran ventaja. Sin embargo, su uso debe ser el adecuado: activar el 4x4 solo cuando las condiciones del terreno lo requieran ayuda a evitar desgaste innecesario en la transmisión.

En vehículos más modernos, el diagnóstico electrónico y la calibración de sensores también permiten detectar posibles fallas antes de que se conviertan en problemas mayores.

El sistema de tracción 4x4 con reductora, bloqueos de diferencial y múltiples modos de manejo amplía sus capacidades fuera del asfalto. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

La importancia de un servicio técnico especializado

Acudir a un servicio técnico especializado antes de un viaje largo permite garantizar una revisión integral del vehículo. La experiencia en vehículos multimarcas facilita identificar patrones de desgaste y brindar soluciones específicas para cada modelo.

Con estas recomendaciones, los propietarios de pick-ups podrán mantener sus vehículos en óptimas condiciones, reducir gastos inesperados y asegurar un rendimiento confiable en cualquier tipo de terreno.