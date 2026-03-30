Con la llegada del feriado largo, muchas personas lo aprovechan para realizar viajes fuera de la ciudad hacia destinos de playa, sierra o rutas rurales. En este contexto, las pick-ups se posicionan como uno de los vehículos más utilizados para trayectos largos y terrenos exigentes.
Con la llegada del feriado largo, muchas personas lo aprovechan para realizar viajes fuera de la ciudad hacia destinos de playa, sierra o rutas rurales. En este contexto, las pick-ups se posicionan como uno de los vehículos más utilizados para trayectos largos y terrenos exigentes.
Ante este escenario, Automotores Inka, automotriz multimarca con presencia principalmente en el norte del país, comparte una serie de recomendaciones clave para asegurar un viaje seguro y prolongar la vida útil de este tipo de vehículos.
Mantenimiento preventivo antes de salir a carretera
Realizar una revisión preventiva antes de iniciar un viaje largo es fundamental para evitar inconvenientes en la ruta. Una de las prácticas esenciales es revisar periódicamente el nivel y estado del aceite del motor, especialmente en vehículos que transitan por caminos polvorientos o de altura.
Asimismo, es importante verificar el sistema de frenos, los filtros de aire y combustible, y la presión de los neumáticos. Un adecuado estado de estos componentes no solo mejora el rendimiento del vehículo, sino que también contribuye a la seguridad durante trayectos prolongados.
Neumáticos y suspensión: claves para rutas exigentes
Las pick-ups suelen recorrer distintos tipos de terreno, desde las carreteras costeras del norte hasta los tramos de altura de la sierra. Por ello, revisar la alineación, el balanceo y el estado de los neumáticos es esencial antes de emprender el viaje.
Un desgaste irregular en las llantas puede afectar la estabilidad del vehículo y aumentar el consumo de combustible, especialmente en rutas que combinan asfalto y caminos no pavimentados.
Uso eficiente del vehículo durante el viaje
Otra recomendación importante es hacer un uso eficiente de la pick-up durante el trayecto. Transportar únicamente la carga necesaria y distribuir el peso de manera equilibrada ayuda a conservar la suspensión y mejorar la estabilidad del vehículo.
Asimismo, evitar aceleraciones bruscas o frenadas repentinas contribuye a reducir el desgaste de los componentes mecánicos y optimizar el consumo de combustible.
El cuidado del sistema 4x4
En rutas fuera de la ciudad, especialmente en tramos montañosos o caminos afirmados, el sistema de doble tracción puede ser una gran ventaja. Sin embargo, su uso debe ser el adecuado: activar el 4x4 solo cuando las condiciones del terreno lo requieran ayuda a evitar desgaste innecesario en la transmisión.
En vehículos más modernos, el diagnóstico electrónico y la calibración de sensores también permiten detectar posibles fallas antes de que se conviertan en problemas mayores.
La importancia de un servicio técnico especializado
Acudir a un servicio técnico especializado antes de un viaje largo permite garantizar una revisión integral del vehículo. La experiencia en vehículos multimarcas facilita identificar patrones de desgaste y brindar soluciones específicas para cada modelo.
Con estas recomendaciones, los propietarios de pick-ups podrán mantener sus vehículos en óptimas condiciones, reducir gastos inesperados y asegurar un rendimiento confiable en cualquier tipo de terreno.