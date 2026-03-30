Resumen

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/ Mazda New BT-50
Por Redacción EC

Con la llegada del feriado largo, muchas personas lo aprovechan para realizar viajes fuera de la ciudad hacia destinos de playa, sierra o rutas rurales. En este contexto, las pick-ups se posicionan como uno de los vehículos más utilizados para trayectos largos y terrenos exigentes.

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