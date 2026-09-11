Boletos no adquiridos volverán de inmediato a la venta con nuevo mecanismo. (Foto: Mincul)
Boletos no adquiridos volverán de inmediato a la venta con nuevo mecanismo. (Foto: Mincul)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura anunció cambios en el sistema de venta de boletos para la Llaqta de Machu Picchu y la Red de Camino Inca. La principal modificación será la eliminación de la reserva de tres horas y su reemplazo por un mecanismo de venta directa con pago confirmado, mediante el cual el usuario tendrá un plazo máximo de 15 minutos para completar la adquisición.

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