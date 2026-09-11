El Ministerio de Cultura anunció cambios en el sistema de venta de boletos para la Llaqta de Machu Picchu y la Red de Camino Inca. La principal modificación será la eliminación de la reserva de tres horas y su reemplazo por un mecanismo de venta directa con pago confirmado, mediante el cual el usuario tendrá un plazo máximo de 15 minutos para completar la adquisición.

Una vez realizado y validado el pago, el boleto será asignado y emitido a nombre del visitante. De acuerdo con el nuevo procedimiento, la venta seguirá una secuencia de boleto disponible, pago confirmado, boleto asignado y boleto emitido.

Cambian sistema de venta de boletos para Machupicchu y Caminos Inka: estas son las nuevas condiciones. (Foto: Mincul)

El Ministerio de Cultura indicó que los boletos que no lleguen a ser adquiridos volverán a estar disponibles de manera inmediata. Con ello, las reservas que finalmente no se concreten no reducirán la cantidad de entradas disponibles para el público.

La modificación toma como referencia las deficiencias identificadas en el Informe de Auditoría N.° 007-2026-2-5765-AC. El documento señala que, en las ocho empresas turísticas analizadas, se registraron 209.051 operaciones de reserva. De ese total, 131.626, equivalente al 62,96 %, fueron anuladas, mientras que 73.956, correspondiente al 35,38 %, culminaron con el pago respectivo.

Para la venta de boletos de la Red de Camino Inca, las agencias de viajes y turismo continuarán participando en el proceso. Los boletos estarán vinculados al pago confirmado y a la identificación del visitante.

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea Delgado, precisó que las modificaciones no implican cambios en la capacidad de admisión de la Llaqta de Machupicchu ni de la Red de Camino Inca. Según explicó, la modificación se concentra en la forma en que los boletos disponibles son ofrecidos, adquiridos, pagados, registrados y asignados.

“Estamos poniendo al visitante primero. Los boletos para la Red de Camino Inca y la Llaqta de Machu Picchu deben estar al alcance real de los peruanos y de los turistas de todo el mundo. Estamos ordenando el sistema para que exista mayor transparencia y una oportunidad real de acceso para todos” , afirmó Beingolea.

Nuevo sistema permitirá comprar boletos con pago confirmado en un plazo de 15 minutos. (Foto: Mincul)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) expresó su opinión favorable al nuevo mecanismo. Su titular, Rogers Valencia Espinoza, señaló que la venta directa con pago inmediato permitirá mejorar la disponibilidad efectiva de boletos y la experiencia de los visitantes.

Por su parte, José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), indicó que las medidas contribuirán a optimizar los procesos de gestión del Santuario Histórico de Machupicchu y a fortalecer la atención a los visitantes.

Los ministerios de Cultura y Comercio Exterior y Turismo, junto con el Sernanp, señalaron que continuarán trabajando en una gestión transparente, ordenada y sostenible de la Llaqta de Machupicchu y la Red de Caminos Inka.