Lucio Ramírez Figueroa, un director de colegio que suma en Luyando, Huánuco

Lucio Ramírez tenía un objetivo e iba a por ello. Tras algunos años en la docencia, donde ya era un profesor destacado, se animó a dar el siguiente paso: postular a ser director de un centro educativo. Previo al examen correspondiente y con el convencimiento de que tenía todas las cualidades para lograr la plaza, Ramírez se postuló y logró la vacante allá por el año 2006. Hoy, 20 años después, sigue siendo el director de la I.E. Víctor Reyes Roca en Luyando, uno de los distritos de la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco.

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Pero el colegio ubicado en Naranjillo no tenía todo lo que hoy se ve desde lejos. Al inicio, solo tenía nivel de Inicial y Primaria y su estructura era bastante precaria. Pero con los años y la gestión del director Ramírez esto fue cambiando.

Primero en la edificación y luego en el espacio que ocupaba. Ya podía recibir alumnos de secundaria y aquellos que acababan la primaria en Luyando, ya no tenían que irse hasta Tingo María para continuar con sus estudios. Gestión, le llaman.

Además, el colegio Víctor Reyes Roca tiene otras historias de éxito. Tuvieron en sus aulas a un alumno con una discapacidad visual. El estudiante, a pesar de la caguera total, pudo desarrollarse como cualquier integrante de la población escolar. Ahora, hace muy poquito, el joven Jonathan se graduó de la carrera de Economía en la UNAS.

Para Ramírez, que tiene 58 años, el compromiso con el desarrollo educativo en Luyando sigue más vigente que nunca.

“Todavía está en mi mente un periodo más como director. Todavía tengo 58 años, a los 65, voy a cesar. Hoy los niños ingresan con un código QR que permite enviarles un mensaje a los padres para avisarles que sus hijos ingresaron a la escuela. Nos gustaría contar con un centro de educación alternativa para el adulto, porque hay mucha gente que no terminó la secundaria. La escuela debe seguir potenciándose con su calidad humana”, nos indicó

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Peruanos que Suman es una campaña e iniciativa social organizada por el diario El Comercio y el Banco de Crédito del Perú (BCP). A agosto de 2026, el proyecto se encuentra en su tercera edición recorriendo distintas regiones del país.

Su objetivo principal es identificar, visibilizar y premiar a los ciudadanos, líderes sociales y emprendedores mayores de 18 años cuyas acciones solidarias o proyectos generan un impacto positivo directo y transforman sus comunidades.