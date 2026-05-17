Un nuevo sismo se registró la madrugada de hoy, domingo 17 de mayo. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 57 kilómetros y 11 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete.
LEE: Pacientes alertan que retrasos en evaluaciones de tratamientos para cáncer de mama
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 04:04 de la mañana y tuvo una intensidad de grado III.
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
MÁS: Las mujeres de la chambira: la historia de la comunidad kukama-kukamiria que transforma residuos de aviones en bellas artesanías
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.