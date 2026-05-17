Resumen

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El IGP informó sobre el último sismo ocurrido en el Perú. Foto: IGP
El IGP informó sobre el último sismo ocurrido en el Perú. Foto: IGP
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la madrugada de hoy, domingo 17 de mayo. La magnitud fue de 3.5 y tuvo una profundidad de 57 kilómetros y 11 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete.

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