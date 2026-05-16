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Resumen

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Luego de las publicaciones realizadas por El Comercio sobre el denominado “Miami Beach Peruano”, lectores enviaron denuncias relacionadas con otros proyectos inmobiliarios. Los testimonios coinciden en que entregaron dinero y firmaron contratos de compraventa bajo la promesa de recibir lotes en un plazo determinado. Sin embargo, hasta la fecha no cuentan con títulos de propiedad ni con la habilitación urbana correspondiente. Esta situación les impide construir, vender o disponer legalmente de los terrenos por los que pagaron.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.