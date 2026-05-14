Asociaciones de pacientes expresaron su preocupación por los retrasos en las evaluaciones de tratamientos para cáncer de mama dentro de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA), pese a que la Ley Nacional del Cáncer establece que estos procesos deben resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles.

Según advirtieron, algunos expedientes vinculados a tratamientos para cáncer de mama temprano llevan cerca de un año sin resolución, lo que estaría retrasando el acceso oportuno de pacientes del sistema público a terapias utilizadas en otros países de la región y recomendadas internacionalmente para reducir el riesgo de recaída y progresión de la enfermedad.

Se trata de una situación grave considerando que el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres peruanas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (MINSA), cada año se registran cerca de 8,000 nuevos casos y más de 1,950 mujeres fallecen por esta enfermedad en el país.

“En promedio, seis mujeres mueren cada día por cáncer de mama en el Perú. Detrás de cada cifra hay madres, hijas y familias enteras esperando una oportunidad para seguir viviendo”, señaló Giannina Orellana, presidenta de la asociación Por un Perú Sin Cáncer.

Orellana advirtió que las demoras en las evaluaciones podrían tener consecuencias graves para pacientes con cáncer de mama temprano, especialmente en casos donde los tratamientos buscan evitar recaídas que luego pueden avanzar a metástasis. “El tiempo en cáncer no es un trámite administrativo. Cuando una evaluación se retrasa durante meses, también se retrasa la posibilidad de prevenir recaídas y salvar vidas”, afirmó.

Las asociaciones de pacientes recordaron además que RENETSA ha evaluado hasta la fecha siete tratamientos para cáncer de mama temprano, de los cuales solo ha aprobado uno. Otros tratamientos para cáncer de mama temprano siguen en evaluación desde hace más de 10 meses; es decir que el cáncer temprano en la práctica no recibe la prioridad debida en el Perú contra lo que hacen los países vecinos. Asimismo, señaló que desde la aprobación de la nueva directiva de evaluación en octubre de 2025 no se habría completado ninguna nueva evaluación vinculada al cáncer de mama.

Según indicaron, uno de los factores que habría afectado la continuidad de los procesos sería el cambio de equipos evaluadores, lo que habría interrumpido expedientes que ya se encontraban en curso. La preocupación se incrementó cuando el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, anunció el 16 de abril durante su presentación ante el Congreso una nueva propuesta normativa para mejorar las evaluaciones de medicamentos en RENETSA. Sin embargo, desde Por un Perú Sin Cáncer sostienen que actualmente ya existen herramientas legales suficientes para culminar las evaluaciones previstas y que incorporar nuevos procesos podría generar mayores retrasos.

“No estamos pidiendo cambiar de entidad ni saltar el proceso técnico. Lo que pedimos es que las evaluaciones pendientes avancen y se resuelvan dentro de los plazos que establece la ley. Cada expediente detenido representa una paciente que sigue esperando”, concluyó Orellana.