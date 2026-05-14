Resumen

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Según advirtieron, algunos expedientes vinculados a tratamientos para cáncer de mama temprano llevan cerca de un año sin resolución. (GEC)
Según advirtieron, algunos expedientes vinculados a tratamientos para cáncer de mama temprano llevan cerca de un año sin resolución. (GEC)
Por Redacción EC

Asociaciones de pacientes expresaron su preocupación por los retrasos en las evaluaciones de tratamientos para cáncer de mama dentro de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RENETSA), pese a que la Ley Nacional del Cáncer establece que estos procesos deben resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles.

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