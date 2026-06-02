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Los vecinos destacaron que Juan Martínez Torres trabajaba en la urbanización desde hace más de un año. Foto: Facebook composición
Los vecinos destacaron que Juan Martínez Torres trabajaba en la urbanización desde hace más de un año. Foto: Facebook composición
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó 4 años, 6 meses y 26 días de prisión efectiva para Maricsa Alfaro, de 32 años, quien en estado de ebriedad atropelló y mató al vigilante Juan Martínez, de 54 años, en El Golf, ciudad de Trujillo, región La Libertad, el pasado 5 de abril.

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