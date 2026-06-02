El Poder Judicial dictó 4 años, 6 meses y 26 días de prisión efectiva para Maricsa Alfaro, de 32 años, quien en estado de ebriedad atropelló y mató al vigilante Juan Martínez, de 54 años, en El Golf, ciudad de Trujillo, región La Libertad, el pasado 5 de abril.

Fue el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad que tomó esta medida por el delito de homicidio culposo en agravio de Martínez Torres.

Maricsa Polet Alfaro Cerna fue la responsable del accidente

La sentencia se emitió luego que la procesada se acogiera a la conclusión anticipada y admitiera su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte de Martínez Torres.

Asimismo, el juez Néstor Sánchez Pagador estableció el monto de S/ 329 mil 280 como pago de reparación civil en favor de los deudos de la víctima.

Accidente mortal en Trujillo

El primer fin de semana de abril del presente año, un vigilante identificado como Juan Martínez Torres resultó gravemente herido tras ser atropellado por un vehículo en la urbanización Las Palmas del Golf, en la ciudad de Trujillo.

El hombre estaba sentado y cuidando la zona en horas de la noche cuando Maricsa Polet, de 32 años, lo embistió contra una pared. Según informó la Policía, la conductora manejaba con la licencia de conducir vencida y en estado de ebriedad

Martínez Torres fue trasladado de emergencia a un centro de salud, donde permaneció en estado crítico varios días y luego falleció. Su familia denunció una grave irregularidad en el parte policial elaborado tras el accidente pues un efectivo policial redactó en el acta de intervención que el vigilante había sufrido una “caída de altura”.

En un primer momento, la justicia dispuso la libertad bajo comparecencia con restricciones para Maricsa Polet. Fue el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Flagrancia de Trujillo, que emitió la resolución que permitió a la investigada regresar a su casa. Sin embargo, ahora deberá ir a prisión.