Resumen

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El caso tomó mayor relevancia al conocerse que la conductora tenía la licencia vencida desde hace cuatro años. Foto: Buenos Días Perú
El caso tomó mayor relevancia al conocerse que la conductora tenía la licencia vencida desde hace cuatro años. Foto: Buenos Días Perú
Por Redacción EC

El Poder Judicial ordenó la liberación de una mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo. Se trata de Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien conducía con la licencia vencida desde hace cuatro años y con un nivel de alcohol en la sangre que cuadruplicaba el límite permitido.

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