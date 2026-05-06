El Poder Judicial ordenó la liberación de una mujer que atropelló a un vigilante en Trujillo. Se trata de Maricsa Polet Alfaro Cerna, quien conducía con la licencia vencida desde hace cuatro años y con un nivel de alcohol en la sangre que cuadruplicaba el límite permitido.

De acuerdo con la corresponsal de Exitosa en la ciudad norteña, la medida fue adoptada por el primer juez de Investigación Preparatoria Transitoria.

Fue la Fiscalía que solicitó comparecencia restringida en lugar de prisión preventiva para Alfaro Cerna, quien deberá firmar periódicamente sin impedimento de salida del país.

¿Cuánto fue el nivel de alcohol en la sangre?

Una investigación de El Comercio reveló que, de acuerdo con el dosaje etílico practicado a la mujer, este registró 1.84 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido para conducir es de 0.50 gramos por litro.

Además, el vehículo que atropelló al vigilante está registrado a nombre de la empresa Grupo Forestal del Perú S.A.C.

De acuerdo al portal de consulta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años, no presenta papeletas registradas, conducía con la licencia de manejo vencida desde julio de 2022. Culminó la educación secundaria y es natural de Trujillo.

Controversia por parte de la Policía Nacional

Se dio a conocer que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) que atendieron la emergencia consignaron el atropello como una “caída de altura”, versión que fue desmentida por las grabaciones de las cámaras de seguridad y denunciada por los familiares del herido, así como personas que estuvieron en el lugar.

Frente a esta situación irregular, el jefe de la Región Policial de La Libertad, Ricardo Espinoza Cuestas, dispuso la separación inmediata de los efectivos implicados por su falta de profesionalismo y anunció el inicio de una investigación a cargo de los órganos de control.