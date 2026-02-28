Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El municipio de La Molina confirmó que la imprudencia del conductor generó el cierre de carriles en la avenida Javier Prado | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC
El municipio de La Molina confirmó que la imprudencia del conductor generó el cierre de carriles en la avenida Javier Prado | Foto: Facebook (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Un camión de carga pesada que transportaba bloques de chatarra se volcó la tarde de este viernes sobre la avenida Javier Prado, en La Molina, cerca del óvalo Monitor, lo que provocó el cierre de dos carriles, desatando un intenso caos vehicular.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.