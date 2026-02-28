Un camión de carga pesada que transportaba bloques de chatarra se volcó la tarde de este viernes sobre la avenida Javier Prado, en La Molina, cerca del óvalo Monitor, lo que provocó el cierre de dos carriles, desatando un intenso caos vehicular.

Según Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de La Molina, el incidente ocurrió cuando el conductor de un tractocamión intentó ingresar indebidamente en la cuadra 47 de la avenida Javier Prado, que causó el vuelco, derramando los cubos de material de reciclaje sobre el asfalto.

“Una mala maniobra ocasionó que se caiga la carga y el tractocamión, la parte de remolque, se caiga con el material. Esta carga no debe ser llevada en este tipo de remolques; tiene que ser llevada en camiones cerrados”, enfatizó en declaraciones para RPP.

El tránsito fue desviado a la cuadra 45, cerca de la vía elevada, para evitar mayores complicaciones. A pesar de la magnitud del incidente no hubo heridos ni víctimas mortales. “Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí mucha congestión”, añadió.

Personal del distrito y maquinaria pesada trabajaron en el lugar durante varias horas para retirar los bloques de chatarra, mismos que según las autoridades, eran bastante pesados, y despejar la pista.

Hacia el final de la jornada, la circulación comenzó a normalizarse tras la limpieza de los escombros metálicos regados en la calzada.

