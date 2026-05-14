Este jueves, un bus del Corredor Rojo chocó contra un auto en el cruce de la avenida La Molina con la calle Miami, luego de que el conductor del transporte público ignorara la luz roja del semáforo e invadiera el carril contrario, dañando la parte frontal del carro.

A pesar del impacto, ocurrido en una zona de alto tránsito escolar y universitario, el conductor del vehículo particular resultó ileso y no se registraron heridos graves ni víctimas fatales.

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Por otro lado, aunque la zona cuente con señalización y semáforos en funcionamiento, la imprudencia de algunos conductores ha convertido este cruce en un punto frecuente de accidentes, reportaron las autoridades locales.

Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana y Vial de la Municipalidad de La Molina, informó que el conductor del bus, aún sin identificar, habría infringido al menos cinco normas de tránsito como cruzar con luz roja, conducir a excesiva velocidad, transitar por un carril prohibido y causar el accidente.

Asimismo, precisó que, aunque existen operativos permanentes con la Policía Nacional y la ATU, los accidentes persisten en cruces como el Jirón Madresa, Samoa, La Punta y Rinconada.

De acuerdo con el representante municipal, el problema de fondo radica en la falta de cultura vial de quienes transitan por la vía que conecta Cieneguilla con La Molina, enfatizando que no es posible colocar inspectores en cada esquina.

No es la primera vez que una unidad del Corredor Rojo provoca un accidente. En diciembre de 2025, un bus de esta línea atropelló a una mujer de 70 años mientras cruzaba la calle con luz verde, entre las avenidas Javier Prado Este y La Molina.

Tras impactar contra el auto, el chofer del bus siguió su camino