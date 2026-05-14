Resumen

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El accidente se registró en la avenida La Molina con calle Miami, punto crítico por el tránsito de escolares y universitarios. | Foto: Panamericana TV (Captura)
El accidente se registró en la avenida La Molina con calle Miami, punto crítico por el tránsito de escolares y universitarios. | Foto: Panamericana TV (Captura)
Por Redacción EC

Este jueves, un bus del Corredor Rojo chocó contra un auto en el cruce de la avenida La Molina con la calle Miami, luego de que el conductor del transporte público ignorara la luz roja del semáforo e invadiera el carril contrario, dañando la parte frontal del carro.

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