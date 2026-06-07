Miembros de mesa y electores denunciaron este domingo, día de la segunda vuelta electoral, el hallazgo de cédulas de votación previamente marcadas y con trazos de lapicero en la mesa N° 043721, instalada en el aula 114 del Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, en La Molina.

Según información de El Comercio, algunas de estas cédulas presentaban marcas que podrían inhabilitar el voto, mientras que otras tenían presuntas anotaciones a favor de los candidatos que compiten en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Ante la denuncia, la Fiscalía intervino lacrando el material observado en presencia de la Policía Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Roberto Burneo, presidente del JNE, por su parte hizo un llamado a la responsabilidad y pidió no hablar de fraude en relación a estos casos. “Las incidencias reportadas se resuelven conforme al ordenamiento jurídico. Los jurados electorales especiales, en el marco de sus competencias, quienes determinen si hubo fraude en una mesa”, declaró.

🔴 LA MOLINA: DENUNCIAN CÉDULAS MARCADAS A FAVOR DE KEIKO FUJIMORI



Presidente de Mesa y electores presentes denuncian haber descubierto cédulas de votación marcadas a favor de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según videos enviados al podcast Karla de Miércoles, los electores… pic.twitter.com/PqLvxHiaQU — Karla Ramírez Camarena (@NinaSunqu) June 7, 2026

Casos similares se registraron en otros distritos. En Los Olivos, 93 cédulas con rayaduras fueron encontradas en el aula 106 del colegio Enrique Milla, y un personero de Juntos por el Perú fue detenido como presunto responsable.

Asimismo, en San Borja se reportaron 37 actas con presuntas rayaduras y marcas en la mesa N° 059262 del aula 111 de la Biblioteca Nacional.

Cómo votar en la segunda vuelta

Para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos deberán acudir a su local de votación en el horario establecido portando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI), incluso si este se encuentra vencido.

Una vez dentro de la cámara secreta, el elector deberá marcar con una cruz o un aspa el símbolo o número del candidato de su preferencia, procurando no exceder los límites del recuadro para evitar la anulación del voto.

Tras emitir el sufragio, la cédula deberá doblarse y depositarse en el ánfora correspondiente. Posteriormente, el votante tendrá que firmar el padrón electoral y colocar su huella digital como constancia de participación.

¿Cuánto es la multa por no acudir a votar?

No acudir a votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 implica una multa electoral obligatoria, que oscila entre S/ 23 y S/ 92, dependiendo del nivel de pobreza del distrito registrado en el DNI del ciudadano.

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años, quienes superen esa edad quedan exonerados de la sanción. Mientras no se regularice la situación, ya sea pagando la multa o justificando la inasistencia, se podrían generar restricciones para realizar ciertos trámites en entidades públicas.