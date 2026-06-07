Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El hecho ocurrió en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje | Foto: Difusión
El hecho ocurrió en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Miembros de mesa y electores denunciaron este domingo, día de la segunda vuelta electoral, el hallazgo de cédulas de votación previamente marcadas y con trazos de lapicero en la mesa N° 043721, instalada en el aula 114 del Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, en La Molina.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.