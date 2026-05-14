La movilización forma parte de las protestas iniciadas el pasado 12 de mayo, cuando estudiantes tomaron distintos accesos del campus y realizaron desplazamientos internos por la avenida Venezuela y otros puntos de la sede central de la universidad.
Estudiantes rechazan proyecto de reelección de rectores
Durante el plantón, los alumnos señalaron que la propuesta representa “un retroceso para la reforma universitaria, la alternancia democrática y la transparencia en la gestión de las casas de estudio”.
Los manifestantes cuestionaron además el contexto político en el que surgió la iniciativa legislativa y advirtieron que podría modificar las actuales reglas electorales dentro de las universidades públicas.
Cuestionamientos a una eventual continuidad de Jerí Ramón
Los estudiantes rechazaron una eventual continuidad de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, cuyo mandato culmina en 2026. Diversos sectores consideran que la aprobación del proyecto abriría la posibilidad de una nueva postulación de la actual autoridad universitaria.
Durante la jornada también se colocaron carteles con mensajes como “No a la reelección de la rectora Jerí Ramón” y “San Marcos tomada” en distintos puntos de la ciudad universitaria.
Las manifestaciones se desarrollaron en las puertas 1, 2 y 3 de la UNMSM y coincidieron con las actividades por el aniversario 475 de la universidad.
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