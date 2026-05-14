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Alumnos de San Marcos realizan plantón contra continuidad de rectores y vicerrectores. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec
Alumnos de San Marcos realizan plantón contra continuidad de rectores y vicerrectores. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec
Por Redacción EC

Una nueva protesta estudiantil se registró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En esta ocasión, un grupo de alumnos realizaron un plantón en la puerta 2 de la ciudad universitaria en rechazo al proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

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