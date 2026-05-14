Una nueva protesta estudiantil se registró en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). En esta ocasión, un grupo de alumnos realizaron un plantón en la puerta 2 de la ciudad universitaria en rechazo al proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas.

La movilización forma parte de las protestas iniciadas el pasado 12 de mayo, cuando estudiantes tomaron distintos accesos del campus y realizaron desplazamientos internos por la avenida Venezuela y otros puntos de la sede central de la universidad.

Toma en la UNMSM: alumnos rechazan posible reelección de Jerí Ramón. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec

Estudiantes rechazan proyecto de reelección de rectores

Durante el plantón, los alumnos señalaron que la propuesta representa “un retroceso para la reforma universitaria, la alternancia democrática y la transparencia en la gestión de las casas de estudio”.

Los manifestantes cuestionaron además el contexto político en el que surgió la iniciativa legislativa y advirtieron que podría modificar las actuales reglas electorales dentro de las universidades públicas.

Cuestionamientos a una eventual continuidad de Jerí Ramón

Los estudiantes rechazaron una eventual continuidad de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, cuyo mandato culmina en 2026. Diversos sectores consideran que la aprobación del proyecto abriría la posibilidad de una nueva postulación de la actual autoridad universitaria.

Durante la jornada también se colocaron carteles con mensajes como “No a la reelección de la rectora Jerí Ramón” y “San Marcos tomada” en distintos puntos de la ciudad universitaria.

Protestas en San Marcos por ley que habilitaría reelección de autoridades universitarias. Fotos: Jessica Vicente / @photo.gec

Las manifestaciones se desarrollaron en las puertas 1, 2 y 3 de la UNMSM y coincidieron con las actividades por el aniversario 475 de la universidad.

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