La tarde de este miércoles, un grupo de estudiantes tomó el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en rechazo a lo que califican como una presunta privatización de la educación.

De acuerdo con ATV, la manifestación sorprendió a cientos de alumnos que se encontraban en clases y que fueron obligados a abandonar las aulas mientras los manifestantes reforzaban los accesos para consolidar la ocupación.

Los hechos se iniciaron en la puerta 2 de la universidad, donde los estudiantes derribaron la reja metálica para ingresar al campus. Desde entonces, permanecen en el lugar exigiendo que se reviertan las medidas que, según sostienen, responden a intenciones de las autoridades de transformar el carácter público de la institución.

Con pancartas y megáfonos, los estudiantes manifestaron su rechazo al eventual cobro por el uso de espacios dentro del campus. También denunciaron la ausencia de diálogo con las autoridades y cuestionaron las recientes modificaciones en el reglamento de admisión.

#LOÚLTIMO Se registran protestas en La Decana. Habrían tomado San Marcos. pic.twitter.com/eYo4nDv7LN — Roger García (@RogerAderly) September 10, 2025

San Marcos posterga proceso de admisión 2026-I

La universidad emitió un comunicado en el que anunció la suspensión del examen de admisión 2026-I, que estaba previsto para el 13, 14, 20 y 21 de setiembre. “Debido a hechos de vandalismo provocados por personas ajenas a la universidad, nos vemos en la imperiosa necesidad de suspender el examen de admisión 2026-I (…)hasta próximo aviso”, señaló la casa de estudios.

Asimismo, la UNMSM precisó que la medida se adopta “a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad universitaria y de las instalaciones”. En el mismo texto, rechazó “absolutamente todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles”.