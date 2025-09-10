Un bus del Corredor Azul, que cubre la ruta 301, impactó contra un árbol la noche del martes en la cuadra 11 de la avenida Arequipa, a la altura del paradero Mariano Carranza, en el distrito de Lince. El accidente dejó seis heridos, quienes fueron trasladados a la Clínica Internacional.

Según informó RPP, testigos señalaron que la unidad se desplazaba en dirección de sur a norte cuando impactó contra una rama, lo que provocó que varios pasajeros sufrieran golpes y caídas dentro del vehículo. El choque generó fuerte congestión vehicular en la zona por varios minutos hasta que las autoridades lograron controlar la situación.

Al lugar llegaron bomberos y agentes de la Policía Nacional, quienes cercaron la vía y realizaron las primeras diligencias de ley. En paralelo, brigadas de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) acudieron para brindar asistencia a los afectados.

“De inmediato, personal de la ATU se constituyó en el lugar para brindar apoyo a los heridos, tres de los cuales ya vienen siendo atendidos en una clínica local”, indicó la entidad en un comunicado.

La ATU precisó que se activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y aseguró que el bus “respetaba los límites máximos de velocidad permitidos” al momento del siniestro, además de contar con toda la documentación en regla.

La institución lamentó lo ocurrido y señaló que se encuentra realizando el seguimiento del caso junto a la Policía Nacional para determinar las causas y responsabilidades del accidente.