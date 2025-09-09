El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que los servicios de atención a nivel nacional se mantienen operativos, luego de que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declarara improcedente la huelga nacional convocada por algunos sindicatos para este martes 9 de setiembre del 2025.

En un comunicado, la institución instó al personal asistencial y administrativo a cumplir con sus labores para garantizar la atención de los más de 12 millones de asegurados en todo el país.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

“EsSalud ha tomado las medidas necesarias para garantizar la operatividad de los servicios de consulta externa, hospitalización y emergencia a nivel nacional” , precisa la institución.

EsSalud asegura operatividad de hospitales pese a convocatoria de paro nacional. (Foto: GEC)

Por otro lado, recordó que los asegurados que necesiten información sobre la atención en hospitales o reprogramación de citas médicas podrán comunicarse con EsSalud en Línea (01 411-8000, opción 1).

De acuerdo con el comunicado, varios gremios no se plegarán a la medida de fuerza tras los diálogos sostenidos con la institución. Entre ellos destacan la Federación Centro Unión de Trabajadores de EsSalud (FED-CUT), el Sindicato Unitario Nacional de Técnicos y Auxiliares Especializados (SUTAESSALUD), el Sindicato Nacional del Seguro Social CAS a 728 (SINASSC728) y el Sindicato Gremio de Profesionales Administrativos de EsSalud (SGPADM).

Tampoco se unirán a la huelga el Sindicato Nacional Centro Unitario de Trabajadores del Seguro Social de Salud (CUT NACIONAL), el Sindicato Nacional de Psicólogos del Seguro Social de Salud (SINAPS), el Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (FED MIXTA CUT ESSALUD), el Sindicato Único Nacional Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud del Perú (SUCUT NACIONAL), el Sindicato Nacional de Tecnólogos Médicos de la Seguridad Social(SINATEMSS) y el Sindicato Nacional de Cirujanos Dentistas del Seguro Social del Perú (SINACIDSSOP).

EsSalud asegura continuidad de servicios pese a huelga declarada improcedente. (Foto: GEC)

Finalmente, EsSalud reiteró su disposición a mantener un diálogo transparente y responsable con los diferentes sindicatos, a fin de mejorar las condiciones laborales, fortalecer la sostenibilidad institucional y optimizar los servicios a los asegurados.

“El Seguro Social de Salud reafirma su compromiso de asegurar un servicio oportuno y de calidad para toda la población asegurada”, finaliza el comunicado.