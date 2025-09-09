El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este martes que, hasta el momento, no se han registrado ciudadanos peruanos afectados por los bombardeos ocurridos en Qatar.

La Cancillería indicó que la Embajada del Perú en Doha se mantiene en coordinación constante con la sede central para atender cualquier requerimiento de la comunidad peruana residente en ese país.

“Hasta el momento, no se han registrado peruanos afectados. Nuestra misión, en coordinación con la Cancillería, se mantiene alerta ante cualquier requerimiento de nuestros connacionales”, señaló el sector en un comunicado difundido en la red social X.

Asimismo, se recordó que los peruanos que necesiten asistencia pueden comunicarse con la sección consular a través del número telefónico 00 974 50 918673 o del correo electrónico consuladoperudoha@gmail.com.

Según informaron agencias internacionales, Israel lanzó ataques aéreos en Doha contra líderes del movimiento palestino Hamás. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que la operación fue “totalmente independiente” y no contó con la participación de otros países. Por su parte, el gobierno catarí calificó los hechos como un acto “cobarde”.