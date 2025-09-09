El Peru, gracias al suculento y contundente pan con chicharrón, pasó este último a la gran final del Mundial de desayunos organizado por el conocido streamer español Ibai Llano, quien empezó este concurso gastronómico hace más de una semana, y en donde expone lo mejores platos que se comen al iniciar el día.

En medio de esta expectativa, varios restaurantes, cafeterías, ‘huariques’, puestos de mercado, ambulantes, así como pedidos vía delivery, atendieron a los miles de peruanos y peruanas que tenían en mente un único pedido: el pan con chicharrón.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El pan con chicharrón representa al Perú en la final del Mundial de Desayunos. (Foto: Andina)

Un restaurante agotó stock

Fue El Chinito, considerado para muchos como el mejor pan con chicharrón de Lima, que, increíblemente agotó el stock por primera vez y en tan solo unas horas.

Tanto el dueño como los trabajadores agradecieron a través de sus redes sociales a todos fieles comensales por su preferencia.

¿Cómo votar por el pan con chicharrón?

Entra a las cuentas oficiales de Ibai Llanos en YouTube Shorts, Instagram Reels y TikTok. Busca el video de la gran final. En los comentarios fijados, ubica el que diga Perú. Dale ❤️ Me gusta a ese comentario. Repite el proceso en las tres plataformas para que tu voto cuente por triplicado.

¡Así apoyas al pan con chicharrón y ayudas a que Perú gane la final!