Un momento de tensión se vivió este lunes en Palacio de Gobierno, cuando una mujer se desmayó durante la ceremonia de entrega de títulos de propiedad encabezada por la presidenta Dina Boluarte.

La beneficiaria, identificada como Lida Víctor Valladolid (45), proveniente del distrito de Ayna, en el VRAEM, fue presentada como “madre, abuela y trabajadora incansable”. Tras recibir su título, por el que esperó 25 años, sufrió una descompensación ante la mirada de los asistentes.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

#EnVivo



Mujer se desmaya durante ceremonia de entrega de títulos



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/oXnqF6ADJ2 — Canal N (@canalN_) September 8, 2025

Las cámaras de TV Perú captaron a la mandataria y al ministro de Vivienda, Durich Whittembury, brindándole apoyo inmediato. Aunque el canal evitó mostrar las imágenes de la atención médica, sí transmitió los gestos de preocupación de miembros del Gabinete presentes en el acto, entre ellos el premier Eduardo Arana. Minutos después, Valladolid reapareció ya recuperada y la ceremonia continuó con normalidad.

Mujer se descompensó al recibir título esperado por 25 años. (Foto: Presidencia del Perú)

En su discurso, la presidenta comentó: “ A veces, cuando se han esperado muchos años,décadas, en tener algo que sea nuestro, como es la casa, las emociones pueden manifestarse de distintas maneras : desde las alegrías, como mis paisanos de Andahuaylas; las lágrimas de la señora de Ica; o la reacción de la señora que no pudo más y, por instantes, se descompensó”.

“ Así es como el Gobierno responde ante miles de familias que han esperado por años una vivienda digna , un terreno, un mercado o una comisaría con propiedad formalizada”, agregó.

Gobierno anuncia más de 170 mil títulos de propiedad entregados y nuevas metas al 2026. (Foto: Presidencia del Perú)

Boluarte afirmó que estas emociones simbolizan la esperanza de miles de familias peruanas y subrayó el compromiso de su gestión con la formalización de la propiedad.

La mandataria informó que su gobierno ya ha entregado 170 mil títulos de propiedad mediante el Ministerio de Vivienda y anunció próximas entregas a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) para familias en zonas rurales.

“Seguiremos avanzando y caminando sin tregua hasta el 28 de julio de 2026, porque todavía hay mucho por hacer y resolver”, enfatizó. Además, aseguró que su gestión trabaja “con las manos limpias” y sin tolerar actos de corrupción.