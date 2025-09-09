E-pass en peajes continúa suspendido a tres meses del verano: Hasta 400 mil usuarios serán afectados si no se reestablece

De acuerdo con un comunicado de la empresa publicado el 16 de mayo, la decisión fue tomada debido a un “acto hostil” de la Municipalidad de Lima (MML). “ De manera totalmente arbitraria, y después de casi 10 años de operación ininterrumpida del sistema, la MML nos informa que nunca autorizó ‘de manera expresa’ la utilización de carriles exclusivos para el uso del sistema e-pass, lo cual constituiría un incumplimiento contractual por nuestra parte", se lee en el comunicado .

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Comunicado de Rutas de Lima del 16 de mayo.

No obstante, RDL aseguró que la implementación del sistema e-pass contaba con la opinión técnica favorable del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), supervisor del contrato de concesión, que forma parte de la MML.

Además, la comuna impuso una multa por cada día que operó el sistema e-pass. Hasta ese entonces, habían pasado 3.371 días, lo que equivalía a una penalidad mayor a 12 millones de soles. “La imposición de esta arbitraria sanción por parte de la MML hace inviable seguir prestando este servicio en favor de los usuarios de las vías concesionadas”, afirmó RDL.

La concesionaria afirmó que el sistema siempre operó conforme al Contrato de Concesión y las normativas aplicables. Asimismo, destacó que esta modalidad era similar a otras aplicadas por concesionarios peruanos e internacionales.

La respuesta de la Municipalidad de Lima

La MML respondió a Rutas de Lima el mismo día. Según la entidad, desde el 2015, RDL cobraba a los usuarios una tarifa adicional por el e-pass sin autorización. La comuna aseguró que RDL “nunca recibió autorización de la MML para segregar un carril de la vía para el servicio E-pass”. Por estas razones, decidió imponerle una penalidad de 12,6 millones de soles.

Comunicado de la Municipalidad de Lima del 16 de mayo.

“El servicio E-Pass no representa ningún beneficio para la transitabilidad de los usuarios de la vía. Todo lo contrario, genera que en las demás estaciones de peaje se presenten largas colas y mayores tiempos de espera”, afirmó el comunicado de la MML.

Así también, MML señaló que, en el 2019, la Contraloría General de la República advirtió que RDL “segregó indebidamente carriles de la Panamericana Sur, generando un perjuicio a los usuarios de más de S/8 millones”.

Todo sobre el E-pass

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, explicó a El Comercio que el E-pass es un sistema de recaudo electrónico que se implementó en carriles segregados de los peajes para que los vehículos que estén inscritos dentro del sistema puedan pasar sin necesidad de detener el vehículo en la caseta de peaje.

El E-pass funcionaba a través de dos tecnologías: el TAG, un dispositivo que se instalaba en el parabrisas, y el registro por placa, que asocia el número de matrícula de un vehículo con la cuenta del conductor. Ambas opciones se conectaban con un sistema digital que identificaba con cámaras al vehículo al pasar por los peajes habilitados. Si la cuenta tenía saldo suficiente, la barrera se abría y el chofer podía seguir su camino.

“Era una forma fácil de cobrar el peaje a los usuarios de las vías concesionadas para que ahorren tiempo y los vehículos no se detengan en los peajes”, destacó Quispe Candia. El experto también recordó que el e-pass tenía un costo adicional. “Era un costo adicional mínimo, que se justificaba por el mantenimiento que requería el servicio”, manifestó.

Además, Quispe Candia mencionó que el e-pass se utiliza en ciudades de países de la región, como Chile, Brasil y Colombia. “En el 2018 estuve en Panamá. Allí ningún vehículo se detiene en los peajes, porque todos utilizan el recaudo electrónico", relató.

Por otro lado, el experto calificó la controversia entre la MML y RDL como una “ disputa innecesaria ” que afecta a los ciudadanos. “Lo poco que se ha implementado en el país en materia de pago electrónico de peajes ha sido suspendido sin un sustento técnico por la municipalidad. Es un retroceso”, expresó.

RDL aseguró que la implementación del sistema e-pass contaba con la opinión técnica favorable del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet)n. (Britanie Arroyo/El Comercio)

Por otra parte, sobre la afirmación de la MML de que el servicio E-Pass no “representa ningún beneficio para la transitabilidad de los usuarios de la vía”, Quispe Candia considera que esto no se ajusta a la verdad. “El recaudo electrónico favorece a la población, porque ayuda a ganar tiempo y pagar con prontitud. Es un contrasentido decir que genera colas en las demás estaciones de peaje”, aseveró.

En ese sentido, opina que la falta del E-pass en este verano generará mayor congestión en los peajes y malestar en la población al retrasar su tiempo de viaje y crear largas colas. “En un día regular, los vehículos esperan aproximadamente 30 minutos en un peaje en los horarios de mayor congestión. Esto podría aumentar hasta 45 minutos en el verano por la falta de E-pass”, afirmó.

Adicionalmente, refirió que a diario pasan aproximadamente 200 mil conductores por los peajes de la Panamericana Norte y Sur. “Esto puede incrementar hasta 400 mil en verano si no hay E-pass, sobre todo los fines de semana”, refirió.

Este Diario solicitó una entrevista a la MML. Hasta el cierre de esta nota, no se recibió una respuesta.

MTC publica proyecto para el uso del peaje electrónico en todo el país

Con el objetivo de implementar el peaje electrónico en todo el país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó la Resolución Directoral N.° 019-2025-MTC, que aprueba el proyecto de “Lineamientos para la interoperabilidad de la información generada en el telepeaje”.

Esta propuesta normativa se enmarca en el Decreto Supremo N.° 018-2024-MTC, que modificó el Reglamento Nacional de Tránsito, y busca promover el uso del pago electrónico de peaje en la Red Vial Nacional, departamental y provincial —concesionada y no concesionada—, permitiendo que los vehículos circulen sin detenerse en los peajes.

Los lineamientos serán aplicables a los gestores viales de la Red Vial Nacional y a las instituciones competentes. El documento establece las características mínimas de los sistemas de lectura de la Placa Única Nacional de Rodaje, tanto en su información alfanumérica como en el chip RFID (tecnología Radio Frequency Identification). Con ello, se asegura la confiabilidad tecnológica, durabilidad y seguridad vial .

El proyecto también busca garantizar un intercambio seguro de información entre las entidades competentes. Fotos Britanie Arroyo / @photo.gec

Asimismo, se contempla la incorporación de nuevas tecnologías que permitan optimizar la identificación vehicular y garantizar la interoperabilidad del sistema en el futuro.

Quispe Candia indicó que el Estado debe promover que todos los peajes a nivel nacional deben pagarse con pago electrónico.

De acuerdo con sus competencias, la Sutran, las municipalidades provinciales, la Policía Nacional del Perú y el MTC estarán a cargo de la supervisión, fiscalización y gestión de la información generada en el telepeaje.

Los lineamientos precisan también que los gestores viales podrán detectar presuntas infracciones de tránsito y remitirlas a la SUTRAN o a las municipalidades provinciales, adjuntando medios probatorios como imágenes o registros de placas.

Las entidades podrán habilitar canales digitales como correos electrónicos o mesas de partes virtuales.

El MTC recibirá hasta el 7 de setiembre opiniones y aportes de la ciudadanía sobre esta propuesta normativa en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/7077104-019-2025-mtc-18