La final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos ha comenzado. Luego de tres semanas de votaciones y varias etapas de contienda, Perú y Venezuela son los países que lograron llegar a la última instancia y, desde este lunes 8 de septiembre, empezará el conteo de ‘likes’ para determinar al vencedor.
Como se recuerda, fue el 18 de agosto que el creador de contenidos español anunció el lanzamiento de la competencia que nació para determinar cuál es el país del mundo con la mejor gastronomía. La batalla inició con 16 países elegidos a criterio del ‘streamer’, entre ellos varios países sudamericanos.
Ahora, la ronda final ha comenzado. Venezuela compite con sus arepas. En este caso, la reina pepiada y la arepa con carne mechada. Por su parte, Perú es representado por los tamales y el pan con chicharrón.
¿Cómo votar en el Mundial de desayunos?
Las votaciones para la gran final del Mundial de desayunos comenzaron este lunes 8 de septiembre. Para votar, deberás seguir estos pasos.
- Ingresar a la cuenta oficial de Ibai Llanos en TikTok. También puedes hacerlo a través de Instagram o YouTube (shorts).
- Buscar el video del Perú vs. Venezuela en el feed del ‘streamer’.
- Darle like al comentario que diga “Perú” publicado desde la cuenta oficial de Ibai Llanos.
- Asegúrate que el comentario sea desde la cuenta verificada de Ibai Llanos, debe tener el check azul de la plataforma elegida.
- Y listo, eso es todo.
Dos países muy activos en redes sociales
Tanto Perú como Venezuela llegan a la final del Mundial de desayunos de Ibai Llanos con muy buenos promedios de votaciones. Estos han sido sus resultados en sus rondas:
|País
|Votos en octavos
|Votos en cuartos
|Votos en semifinal
|Perú
|2,1 millones
|8.161.000 millones
|9.837.000 millones
|Venezuela
|658 mil votos
|2.757.000 millones
|5.531.000 millones
Y tú, ¿a quién apoyas en esta final gastronómica?
