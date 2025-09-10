Vecinos de la avenida Los Delfines en el distrito de Ventanilla, Callao, denuncian que hace diez años está completamente dañada afectando su salud ya que solo respiran polvo y caminan por una trocha a pesar que es una vía principal que conduce a Pachacútec.
Además, no solo los peatones son afectados, los choferes tienen que maniobrar para circular por la vía. La ausencia de veredas obliga a las personas a caminar muy cerca de los vehículos.
Ellos exigen a las autoridades tomen cartas en el asusto para evitar futuras desgracias que lamentar.
El deterioro de las avenidas no solo incomoda a los conductores, sino que también representa un peligro real.
Baches, desniveles y escombros incrementan el riesgo de accidentes y pérdida de control del vehículo. A ello se suma el daño acelerado en llantas y suspensión, que obliga a los automovilistas a gastar más en reparaciones.
