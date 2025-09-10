La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que hasta la fecha se han incautado 2.503 tarjetas preferenciales que eran utilizadas de manera irregular para acceder al servicio del Metropolitano, ya sea viajando gratis o pagando medio pasaje sin cumplir con los requisitos.

Del total retenido, 1.737 tarjetas corresponden a estudiantes universitarios y 655 a escolares, ambas modalidades destinadas al pago de medio pasaje. En tanto, 111 tarjetas eran pases libres para personas con discapacidad, con los que no se paga tarifa alguna.

El vocero de la ATU, Pavel Flores, recordó a los usuarios que el mal uso de estos beneficios acarrea sanciones.

“Cuando un usuario presta su tarjeta preferencial para que otra persona la utilice se está perjudicando él mismo, ya que si la tarjeta es retenida perderá el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente ciclo universitario o siguiente año escolar, según sea el caso”, precisó.

Actualmente, la tarifa general en el Metropolitano es de S/ 3.20 en la ruta troncal y S/ 3.50 en la tarifa integrada (troncal más alimentador). En el caso del medio pasaje, el costo es de S/ 1.60 y S/ 1.75, respectivamente.

La ATU explicó que las tarjetas incautadas son derivadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT), ubicado en el lado sur de la Estación Central. Allí, el titular puede recuperarlas con el saldo restante, aunque sin la posibilidad de mantener el beneficio de la tarifa preferencial.