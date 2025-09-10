Hombres escapan por las paredes para salvarse de incendio en Santa Anita. (Foto: Captura/América Noticias)
Hombres escapan por las paredes para salvarse de incendio en Santa Anita. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC

Momentos de pánico se vivieron en el condominio Los Nogales, en , cuando un en un departamento del sexto piso obligó a dos personas a descender por las paredes del edificio para salvar sus vidas. La escena, registrada en video por testigos, mostró la desesperación de los vecinos al quedar atrapados sin otra salida.

El fuego se propagó rápidamente y el humo cubrió en minutos la escalera de emergencia interna, lo que hizo imposible utilizarla. Los residentes del sexto y séptimo piso quedaron cercados por las llamas y la humareda, que se extendió a toda la zona.

Uno de los momentos más angustiantes fue cuando un vecino fue sostenido de las piernas por otra persona mientras intentaba descender por el exterior, a varios metros de altura. Las imágenes reflejaron la tensión vivida en el condominio hasta la llegada de los .

El siniestro, que tardó más de una hora en ser controlado, dejó como saldo siete personas intoxicadas por inhalación de humo. Todas fueron trasladadas a un hospital cercano y se encuentran fuera de peligro, según informaron las autoridades.

Los bomberos advirtieron que la falta de rutas de escape adecuadas en el edificio dificultó las labores de evacuación y aumentó el riesgo para los residentes. Con equipos de respiración autónoma, el personal de emergencia logró ingresar y sacar a quienes habían quedado atrapados.

Tras sofocar las llamas, los vecinos exigieron a la administración del implementar medidas de seguridad y reforzar los protocolos de evacuación para evitar que se repitan situaciones similares.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.

