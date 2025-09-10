Un inspector de tránsito detuvo a un falso trabajador tras intentar robar una bicicleta frente al parque Kennedy, distrito de Miraflores. El hecho ocurrió en la tarde del martes 9 de setiembre.

Imágenes de las cámaras de seguridad mostraron al delincuente de nacionalidad extranjera que llevaba puesto un chaleco naranja de obrero y serruchando la cadena que estaba asegurada a una bicicleta.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

A solo escasos metros, un inspector de movilidad urbana, que estaba cerca, se percató de este acto delictivo y alertó de inmediato a la central de la Policía Nacional.

Entre las pertenencias que llevaba Iván Góngora Plaza, se encontraron herramientas y un pedazo de fierro. Este fue trasladado a la comisaría de Miraflores para las diligencias del caso.

Apoyo del Grupo Terna

También se acercó al lugar agentes del Grupo Terna, quienes junto a Serenazgo trasladaron al hombre en una camioneta a la comisaría del sector para determinar su situación migratoria y sus antecedentes.

La bicicleta fue entregada sin ninguna avería a su dueño.

Cabe resaltar que la Central Alerta Miraflores atiende las 24 horas y pone a disposición de los ciudadanos el teléfono (01) 755-0100 y los números de WhatsApp 992087510- 964108837 (solo mensajes) para la atención de emergencias que puedan suscitar en el distrito.