Luis Anticona Gutiérrez, un joven de 23 años reportado como desaparecido, fue asesinado en Trujillo y su ejecución fue grabada por los responsables, quienes enviaron el violento material audiovisual a su familia como método de extorsión para exigir el pago de 20 mil soles.

En el video, la víctima aparece con los ojos vendados, sentada en el piso y siendo apuntada con un arma en la cabeza. Segundos después, recibe un disparo que le quita la vida.

El material fue remitido al padre de Luis junto con la fotografía de un cuerpo descuartizado y la exigencia de dinero a cambio de la devolución del cadáver.

La familia del joven, que trabajaba en como personal de limpieza municipal, reconoció a Luis a través de las imágenes. Sus padres habían iniciado su búsqueda tras perder contacto con él, sin imaginar el cruel desenlace de su hijo.

Investigación en curso

La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público han iniciado las diligencias para ubicar a los responsables de este crimen, que evidencia el grado de violencia y crueldad que azota a Trujillo, una de las ciudades más golpeadas por la delincuencia organizada.

Un cuerpo descuartizado y calcinado fue encontrado en un área agrícola. Foto: captura/América Noticias

Tras el reporte de este caso, la Policía recibió el reporte del hallazgo de un cadáver calcinado de un varón de entre 20 y 30 años, por lo que no descartan que sea la víctima del homicidio filmado. Los restos fueron abandonados en un descampado, cerca a terrenos agrícolas.

Las autoridades no han descartado que el caso esté vinculado a redes de extorsión y sicariato que operan en la región La Libertad. Mientras tanto, los vecinos y familiares de la víctima exigen acciones inmediatas para frenar la ola de crímenes que mantiene en zozobra a la población.

