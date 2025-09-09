El Ministerio Público ha solicitado formalmente el retiro de su voto a favor de la viabilidad del proyecto de construcción del nuevo penal “El Frontón”, ubicado en la isla del mismo nombre.

La decisión fue comunicada por el fiscal adjunto supremo Marcial Eloy Paucar Chappa, representante de la institución ante el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).

Según informó Exitosa, que accedió al documento, el oficio precisa que la petición se formula en el marco de la sesión del CONAPOC realizada el 2 de setiembre, en la cual se adoptó por unanimidad el acuerdo que declaraba viable el establecimiento penitenciario “para jefes o cabecillas de organizaciones criminales violentas”.

El escrito recuerda que, en ese espacio, varios integrantes expresaron observaciones y reservas sobre el proyecto, en la misma línea de lo planteado por el doctor Germán Small Arana, quien solicitó un informe técnico sobre la estructura penitenciaria y manifestó su preocupación por las condiciones y capacidad de los ambientes destinados a la población carcelaria.

Asimismo, el fiscal Paucar alude a la posición del actual presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa. Cuando se desempeñó como titular de Justicia y Derechos Humanos, el funcionario señaló que la reapertura del penal no era viable, aunque recientemente expresó su respaldo al proyecto bajo “nuevas condiciones”.

En atención a estos puntos, el documento concluye con la solicitud formal de retirar el voto del Ministerio Público en el extremo del acuerdo referido a la viabilidad del penal “El Frontón”, adoptado en la mencionada sesión del CONAPOC.