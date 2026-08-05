Un grupo de presuntos extorsionadores incendiaron dos cústers de la empresa Vipusa la madrugada de hoy, miércoles 5 de agosto, en la urbanización San Pedro distrito de Ventanilla. Según las primeras informaciones, ambos casos estarían vinculados a acciones criminales.
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