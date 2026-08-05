Dos cústers estacionadas se incendiaron en el jirón Villa Los reyes en Ventanilla. Fotos: César.grados@photo.gec
Dos cústers estacionadas se incendiaron en el jirón Villa Los reyes en Ventanilla. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Un grupo de presuntos extorsionadores incendiaron dos cústers de la empresa Vipusa la madrugada de hoy, miércoles 5 de agosto, en la urbanización San Pedro distrito de Ventanilla. Según las primeras informaciones, ambos casos estarían vinculados a acciones criminales.

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