Contraloría detecta libros e insumos escolares almacenados durante años en la UGEL 02. Foto: Captura de video/Panamericana TV
Contraloría detecta libros e insumos escolares almacenados durante años en la UGEL 02. Foto: Captura de video/Panamericana TV
Por Redacción EC

Un operativo conjunto entre la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Contraloría General de la República detectó más de 50 mil materiales educativos almacenados y sin distribuir en los depósitos de la UGEL 02, pese a que permanecían allí desde el año 2018.

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