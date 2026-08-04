Un operativo conjunto entre la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Contraloría General de la República detectó más de 50 mil materiales educativos almacenados y sin distribuir en los depósitos de la UGEL 02, pese a que permanecían allí desde el año 2018.

Entre los bienes encontrados figuran libros, resmas de papel bond, artículos de limpieza e insumos de oficina que debían ser entregados a instituciones educativas de Lima Metropolitana.

UGEL 02 bajo la lupa: encuentran más de 50 mil materiales educativos almacenados desde hace años. Foto: Captura de video/Panamericana TV

Según el informe preliminar, los materiales permanecieron en los almacenes durante varios años sin llegar a los colegios, situación que habría afectado el desarrollo del servicio educativo para cerca de dos millones de estudiantes en la capital.

Tras el hallazgo, las autoridades establecieron un plazo máximo de una semana para redistribuir los recursos a las instituciones educativas correspondientes.

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Anuncian acciones para determinar responsabilidades

La DRELM informó que, además de la redistribución del material, se iniciarán acciones administrativas para identificar a los responsables de que los bienes permanecieran almacenados durante tanto tiempo.

El objetivo es esclarecer las razones por las que los recursos educativos no fueron entregados oportunamente a los centros educativos.

DRELM y Contraloría descubren miles de materiales educativos sin entregar a colegios de Lima. Foto: Captura de video/Panamericana TV

Finalmente, las autoridades señalaron que el proceso de redistribución permitirá que los materiales lleguen finalmente a las instituciones educativas, con el fin de fortalecer el servicio escolar y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

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