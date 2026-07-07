Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) modernizó sus servicios al permitir la anotación preventiva de proyectos inmobiliarios para publicitar la licencia aprobaba en la vía municipal. Esta modificación del artículo 34 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios agiliza la compra de lotes y ofrece garantías tempranas a los compradores, sin necesidad de esperar hasta la recepción de las obras. Esta medida optimiza la predictibilidad y simplifica sustancialmente la tramitación de habilitaciones urbanas en el país.

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