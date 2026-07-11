El registro de bienes muebles lidera inscripción de títulos con más de un millón de registros.
El registro de bienes muebles lidera inscripción de títulos con más de un millón de registros.
Por Redacción EC

La inscripción de títulos en los cuatro registros administrados por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) sumó 1 982 463, incrementándose en 10.43% en el primer semestre del presente año, ello con relación al mismo período del 2025, cuando se registraron 1 795 153 títulos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.