Tras varias jornadas bajo un cielo cubierto y con altos niveles de humedad, Lima experimentará una ligera variación climática este miércoles. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que distritos del sector este de la capital, como La Molina, Santa Anita y Ate, podrán disfrutar de brillo solar durante horas de la tarde, gracias a condiciones atmosféricas que han debilitado parcialmente la capa nubosa.

El organismo precisó que en los últimos días ya se registraron temperaturas diurnas por encima del promedio. El 9 de septiembre, por ejemplo, La Molina alcanzó los 20 °C, mientras que en Jesús María se reportaron 18,8 °C. Estos valores contrastan con las sensaciones frías que predominaron en zonas costeras como Miraflores, Barranco o Chorrillos, donde la humedad llegó hasta un 90 % y se produjeron trazas de llovizna.

Senamhi anuncia brillo solar en Lima este tras días grises y húmedos. (Foto: Andina)

La explicación de este contraste radica en la presencia de un vórtice costero de niveles bajos, que genera cielos más despejados en áreas alejadas del litoral. Aun así, el Senamhi no precisó una hora exacta de aparición del sol, aunque durante la tarde ya se apreciaba mayor luminosidad en varios distritos de Lima este.

Distritos del este de Lima tendrán sol en la tarde pese al invierno nublado. (Foto: Andina)

Además, el Senamhi emitió una alerta naranja por incremento de la temperatura diurna en la sierra de Lima y otras 14 regiones del país, vigente para el jueves 11 y viernes 12 de septiembre. Se prevén máximas que oscilarán entre los 20 °C y 33 °C, acompañadas de mayor radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 km/h, condiciones que requieren medidas de prevención.

Las autoridades recomiendan a la población protegerse de la exposición solar, usar bloqueador, sombreros de ala ancha y evitar actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor radiación. Aunque la llegada del sol en Lima es un respiro esperado en invierno, el incremento de temperaturas en la sierra y el riesgo de radiación elevada hacen necesario extremar cuidados.