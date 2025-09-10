El pan con chicharrón, ícono del desayuno peruano, está haciendo historia en el mundial de desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos. Tras vencer a Chile en semifinales, Perú se enfrenta en la gran final a las arepas de Venezuela, que llegaron con más de 5 millones de votos.

Lay’s invita a todos los peruanos a sumarse a la onda y votar por el Perú para lograr la victoria en la gran final. Para celebrar esta hazaña y motivar a la participación, la marca se suma a la fiesta regalando un total de 500 panes con chicharrón en alianza con El Chinito, la sanguchería más emblemática del país, junto a más de 1000 Lay’s para acompañar la celebración.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

¿Dónde y cuándo disfrutarlo?

La Semana del Pan con Chicharrón se vivirá del miércoles 10 al domingo 14 de septiembre en el local de El Chinito – La Molina, ubicado en Av. Flora Tristán 591, La Molina. En total se entregarán 500 panes con chicharrón y más de 1000 Lay’s durante los cinco días de celebración.

Cada día, los primeros 100 peruanos que visiten el local y muestren que han votado por el pan con chicharrón en las plataformas de YouTube, Instagram y TikTok recibirán gratis un pan con chicharrón acompañado de unas Lay’s.

¿Cómo votar por el Perú en el mundial de desayunos?

Ingresa al canal de Ibai Llanos en YouTube, TikTok e Instagram.

Busca la publicación de la Final del mundial de desayunos: Perú vs. Venezuela

Busca la opción Pan con Chicharrón – Perú, de las siguientes maneras:

En YouTube y TikTok: dale like al comentario oficial de Ibai donde aparece “Perú”.

En Instagram: participa en la encuesta publicada en sus historias.

Toma una captura de tu voto y muéstrala en El Chinito – La Molina para recibir tu premio.