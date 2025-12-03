Ibai Llanos, el streamer español responsable del Mundial de Desayunos, visitó Perú para hacer entrega de la ‘Sartén de oro’ como galardón ganador a nuestro país que resultó campeón del evento tras enfrentarse en finales con Venezuela y su arepa. Además, Llanos aprovechó para degustar la gastronomía peruana y, por ende, el emblemático desayuno de pan con chicharrón y tamales. Así su visita al restaurante El Chinito se hizo viral y dio a conocer al público peruano su estadía en el país.

El español declaró que la entrega de la Sartén de Oro ya se había realizado y que el galardón era custodiado por un streamer peruano (de quien hasta ese entonces no conocíamos la identidad). En palabras de Llanos: “Lo tengo todo grabado, creo que se lo he entregado a una persona especial. Se podrá saber en dos o tres días”

Llanos indicó que la decisión fue sumamente difícil por las múltiples opciones que se le sugerían entre figuras públicas, políticos y demás. Incluso consideró entregarlo al emblemático El Chinito, restaurante que visitó a su llegada a Lima.

Tras tres meses del anuncio de la victoria del Mundial de Desayunos, finalmente se conoce quién es el streamer peruano elegido para recibir el premio. ‘El Edu’, creador de contenido en Tiktok que cuenta con más de 388 mil seguidores, fue el seleccionado entre miles de opciones. Llanos declaró que el tiktoker había hecho un buen trabajo impulsando los votos a favor del Perú y lo calificó de ser un gran representante de los peruanos.

El Edu agradeció las palabras de Ibai e indicó: “Gracias por la oportunidad. Fue una locura, de verdad. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que tocan la comida peruana, todos nosotros salimos ahí”.