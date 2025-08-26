El pan con chicharrón ocupa un lugar privilegiado en la mesa peruana y, especialmente, en el corazón de quienes no conciben un desayuno sin este clásico sánguche. Con su pan crocante, la carne de cerdo dorada y jugosa, camote frito y una porción generosa de salsa criolla, esta combinación se ha convertido en un ritual de fin de semana para miles de familias. En cualquier esquina de Lima, desde carretillas hasta restaurantes con historia, siempre hay un lugar donde se rinde culto a este manjar.

Es por ello que el famoso ‘streamer’ Ibai Llanos eligió a este manjar ‘made in Peru’ para competir en su Mundial de desayunos con otros 15 desayunos del mundo.

A propósito de la competencia, que todavía continúa activa en TikTok, les preguntamos a nuestros seguidores dónde venden el mejor pan con chicharrón de la ciudad. Estas fueron alguna de las respuestas más populares.

¿Dónde venden el mejor pan con chicharrón de Lima?

Estas son 10 de las chicharronerías elegidas por los lectores de “Provecho” en nuestra encuesta de Instagram:

El Chinito

Dirección: Consulta todos sus locales aquí

Kio Chicharronería

Dirección: Consulta aquí todos sus locales

Marasunción

Dirección: Doña Virginia 119, Surco / Flora Tristán 885, La Molina

La gloria del campo

Dirección: Calle 7 mz. K lote 92, Pachacámac

Panadería Carmelitas

Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores

Ambo

Dirección: Av. Militar 2073, Lince

Porcus

Dirección: Calle Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores

La Lucha

Dirección: Consulta sus locales aquí.

Chicharrones del Inca

Dirección: Consulta todos sus locales aquí.

La Antojería

Dirección: Av. Juan de Aliaga 401, Magdalena del Mar / Av. Angamos Oeste 691, Miraflores

Y tú, ¿qué chicharronería agregarías a esta lista?