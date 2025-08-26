El pan con chicharrón ocupa un lugar privilegiado en la mesa peruana y, especialmente, en el corazón de quienes no conciben un desayuno sin este clásico sánguche. Con su pan crocante, la carne de cerdo dorada y jugosa, camote frito y una porción generosa de salsa criolla, esta combinación se ha convertido en un ritual de fin de semana para miles de familias. En cualquier esquina de Lima, desde carretillas hasta restaurantes con historia, siempre hay un lugar donde se rinde culto a este manjar.
Es por ello que el famoso ‘streamer’ Ibai Llanos eligió a este manjar ‘made in Peru’ para competir en su Mundial de desayunos con otros 15 desayunos del mundo.
A propósito de la competencia, que todavía continúa activa en TikTok, les preguntamos a nuestros seguidores dónde venden el mejor pan con chicharrón de la ciudad. Estas fueron alguna de las respuestas más populares.
¿Dónde venden el mejor pan con chicharrón de Lima?
Estas son 10 de las chicharronerías elegidas por los lectores de “Provecho” en nuestra encuesta de Instagram:
- El Chinito
Dirección: Consulta todos sus locales aquí
- Kio Chicharronería
Dirección: Consulta aquí todos sus locales
- Marasunción
Dirección: Doña Virginia 119, Surco / Flora Tristán 885, La Molina
- La gloria del campo
Dirección: Calle 7 mz. K lote 92, Pachacámac
- Panadería Carmelitas
Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores
- Ambo
Dirección: Av. Militar 2073, Lince
- Porcus
Dirección: Calle Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores
- La Lucha
Dirección: Consulta sus locales aquí.
- Chicharrones del Inca
Dirección: Consulta todos sus locales aquí.
- La Antojería
Dirección: Av. Juan de Aliaga 401, Magdalena del Mar / Av. Angamos Oeste 691, Miraflores
Y tú, ¿qué chicharronería agregarías a esta lista?
