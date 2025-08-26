Preguntamos dónde venden el mejor pan con chicharrón. Conoce en esta nota las respuesta de nuestros lectores. (Fotos: Difusión/ Facebook El Chinito, Chicharrones del Inca, Kio)
Redacción EC
Redacción EC

El pan con chicharrón ocupa un lugar privilegiado en la mesa peruana y, especialmente, en el corazón de quienes no conciben un desayuno sin este clásico sánguche. Con su pan crocante, la carne de cerdo dorada y jugosa, camote frito y una porción generosa de salsa criolla, esta combinación se ha convertido en un ritual de fin de semana para miles de familias. En cualquier esquina de Lima, desde carretillas hasta restaurantes con historia, siempre hay un lugar donde se rinde culto a este manjar.

Es por ello que el famoso ‘streamer’ Ibai Llanos eligió a este manjar ‘made in Peru’ para competir en su Mundial de desayunos con otros 15 desayunos del mundo.

Pierina Denegri

A propósito de la competencia, que todavía continúa activa en TikTok, les preguntamos a nuestros seguidores dónde venden el mejor pan con chicharrón de la ciudad. Estas fueron alguna de las respuestas más populares.

¿Dónde venden el mejor pan con chicharrón de Lima?

Estas son 10 de las chicharronerías elegidas por los lectores de “Provecho” en :

  • El Chinito

Dirección: Consulta

  • Kio Chicharronería

Dirección: Consulta

  • Marasunción

Dirección: Doña Virginia 119, Surco / Flora Tristán 885, La Molina

  • La gloria del campo

Dirección: Calle 7 mz. K lote 92, Pachacámac

  • Panadería Carmelitas

Dirección: Av. 28 de Julio 1328, Miraflores

  • Ambo

Dirección: Av. Militar 2073, Lince

  • Porcus

Dirección: Calle Comandante Juan G. Moore 176, Miraflores

  • La Lucha

Dirección: Consulta .

  • Chicharrones del Inca

Dirección: Consulta todos .

  • La Antojería

Dirección: Av. Juan de Aliaga 401, Magdalena del Mar / Av. Angamos Oeste 691, Miraflores

Y tú, ¿qué chicharronería agregarías a esta lista?

