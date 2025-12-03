Este miércoles 3 de diciembre, el ‘streamer’ español Ibai Llanos entregó el famoso ‘Sartén de Oro’, premio del Mundial de Desayunos, que consagra al pan con chicharrón como ganador, al tiktoker peruano Edu.

De ese modo, Llanos decidió que el galardón sería entregado al creador de contenidos peruano, quien tiene más de 387 mil seguidores en TikTok, calificándolo como pieza clave en la difusión del platillo nacional durante su competencia en redes sociales.

“Probablemente, bueno, no, seguro, el creador de contenido peruano que más estuvo apoyando el Mundial de Desayunos y que para mí, mejor trabajo hizo para llevar a Perú hasta ser campeona del mundo”, dijo.

Y es que, Edu impactó en redes sociales al grabar videos pidiendo votos en múltiples idiomas, incluyendo coreano, japonés, chino mandarín y quechua, para captar la atención global, y salir a las calles de Lima a pedir apoyo directo.

“Fue un evento locura. Nadie se imaginó todo esto. Cuando tocan la comida peruana, todos salimos a defenderla. Gracias Ibai por la oportunidad y a toda la gente, porque este premio es de cada voto de cada peruano”, dijo Edu.

Para luego resaltar el significado colectivo del trofeo, que se convirtió en una muestra de identidad y orgullo nacional. “Realmente, para mí, este trofeo refleja el esfuerzo y la unión de todo un país”, concluyó.

Ibai llegó a Lima hace unos días para recorrer varios puntos de la ciudad, entre ellos la famosa sanguchería ‘El Chinito’ y la casa del ‘streamer’ Koirandoshil, en Ventanilla, lo que desató la emoción de sus seguidores.