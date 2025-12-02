La exconductora de televisión Sofía Franco envió una carta notarial contra Rodrigo González, presentador conocido como ‘Peluchín’, donde le exige una rectificación y disculpas públicas por sus afirmaciones sobre cómo conoció a su esposo, el político Álvaro Paz de la Barra.

Y es que, el conflicto se originó luego de que Peluchín, durante la emisión de ‘Amor y Fuego’, asegurara que Franco conoció al exalcalde de La Molina al verlo salir de una discoteca en Larcomar y “por el carro, lo empezó a perseguir”.

Según el conductor, “como le gustó el carro que tenía, lo empezó a perseguir y así lo conoció”, detallando una versión muy diferente a la “historia romántica” que la pareja siempre ha relatado.

Sofía Franco amenaza con acciones legales contra Peluchín

En ese sentido, la carta notarial, revelada por el diario Trome, califica las declaraciones de Rodrigo como “absolutamente falsas y vejatorias”, señalando que buscan dejar entrever que Franco es “una mujer interesada y aprovechada”.

Por ello, el documento legal subraya el profundo malestar de Franco, quien considera que las acusaciones atentaron contra su honor y dignidad.

Así, la excompañera de Peluchín pide al conductor que proporcione las pruebas que sustentan sus afirmaciones emitidas en televisión y redes sociales, destacando que su relato es tendencioso, inexacto y dañino.

Tras ello, la presentadora envió una contundente advertencia a su excompañero de trabajo, indicando que de no retractarse, tomará medidas legales con la Justicia peruana, solicitando una indemnización.

“Le advierto que, de no recibir una respuesta satisfactoria al presente requerimiento, en un plazo no mayor de 24 horas de recibido, me veré obligada a iniciar las acciones legales que la ley me franquea como querellante ante el Poder Judicial, y a solicitar la indemnización por daños y perjuicios que correspondan”, concluyó.