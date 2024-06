En medio de especulaciones y rumores sobre una posible reconciliación, Sofía Franco, la conocida exconductora de televisión, decidió romper su silencio desde México. En una entrevista exclusiva, abordó los recientes comentarios hechos por Álvaro Paz de la Barra durante un mitin político, donde insinuó que su relación había dado un giro inesperado. ¿Qué es lo que dijo la ex conductora? En la siguiente nota te contaremos todo.

¿QUÉ ES LO QUE DIJO SOFÍA FRANCO SOBRE CUÁL ES SU ACTUAL RELACIÓN CON ÁLVARO PAZ DE LA BARRA?

Sofía Franco, en una reciente entrevista con el diario Trome, aclaró la naturaleza de su relación actual con Álvaro Paz de la Barra, su aún esposo y padre de su hijo. Subrayó que, aunque su relación amorosa ha terminado, mantienen una comunicación constante y armoniosa por el bienestar de su hijo. Franco enfatizó que su prioridad es siempre buscar el bienestar de su hijo y que, en este sentido, la relación con Paz de la Barra es de “comunicación, armonía y de padres eternos”.

Franco también mencionó que, aunque por el momento no está considerando el divorcio, esto se debe principalmente a sus compromisos profesionales en México, donde ha encontrado nuevas oportunidades laborales. Indicó que ha perdonado a Paz de la Barra, lo que ha permitido que ambos puedan avanzar y establecer una dinámica de co-parentalidad positiva. Su enfoque está en mantener un ambiente estable y saludable para su hijo, mientras se concentra en sus proyectos personales y profesionales.

Además, Sofía Franco destacó la importancia de la estabilidad emocional de su hijo, afirmando que la buena comunicación entre los padres es crucial para su desarrollo. Aseguró que su mundo gira alrededor de su hijo y que su bienestar es su prioridad absoluta. Esta declaración refuerza la idea de que, a pesar de los desafíos pasados, Franco y Paz de la Barra están comprometidos en proporcionar un entorno armonioso para su hijo.

Por otro lado, Franco defendió a Paz de la Barra contra las acusaciones de violencia física y psicológica que se han mencionado en los medios. Subrayó que ha decidido perdonar los errores del pasado, tanto los suyos como los de su esposo, y pidió que no se les juzgue por los conflictos anteriores. En sus declaraciones, Sofía mostró una postura de apoyo y comprensión hacia Paz de la Barra, indicando una posible reconciliación y un deseo de no retroceder en su proceso de perdón y sanación

QUÉ ES LO QUE DIJERON EN AMÉRICA HOY SOBRE SOFÍA FRANCO

Tras darse a conocer que Sofía Franco habría perdonado a su aún esposo Álvaro Paz de la Barra tras los difíciles momentos que vivió, la presentadora de televisión Janet Barboza marcó su posición y dio un fuerte comentario hacia la exconductora de TV.

En una edición de “América Hoy”, Janet Barboza aprovechó unos minutos del programa para recordar que la última polémica entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra terminó en la comisaría.

“Las cosas como son. A Pamela López no la hemos visto tirada en el piso con esposas. No la hemos visto en esas circunstancias, los hemos visto en la comisaría, se han ido a las manos. Pamela López no es la misma figura que Sofía”, dijo.

Por su parte, Brunella Horna también recordó que Sofía Franco no pudo ver a su hijo luego que Álvaro Paz de la Barra la denunciara por violencia física en 2021. “Tu gritabas y pedías ayuda”, dijo.

Finalmente, Ethel Pozo pidió que reflexione y resaltó que ninguna mujer debe estar con una persona que la agreda y sea violento.

“Eso no es amor, tú no puedes estar a lado de una persona así… Juntos eso no se debe dar, en mi opinión”, precisó la hija de Gisela Valcárcel en su programa.