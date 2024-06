Tras darse a conocer que Sofía Franco habría perdonado a su aún esposo Álvaro Paz de la Barra tras los difíciles momentos que vivió, la presentadora de televisión Janet Barboza marcó su posición y dio un fuerte comentario hacia la exconductora de TV.

En la reciente edición de “América Hoy”, Janet Barboza aprovechó unos minutos del programa para recordar que la última polémica entre Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra terminó en la comisaría.<

“Las cosas como son. A Pamela López no la hemos visto tirada en el piso con esposas. No la hemos visto en esas circunstancias, los hemos visto en la comisaría, se han ido a las manos. Pamela López no es la misma figura que Sofía”, dijo.

Por su parte, Brunella Horna también recordó que Sofía Franco no pudo ver a su hijo luego que Álvaro Paz de la Barra la denunciara por violencia física en 2021. “Tu gritabas y pedías ayuda”, dijo.

Finalmente, Ethel Pozo pidió que reflexione y resaltó que ninguna mujer debe estar con una persona que la agreda y sea violento.

“Eso no es amor, tú no puedes estar a lado de una persona así… Juntos eso no se debe dar, en mi opinión”, precisó la hija de Gisela Valcárcel en su programa.

