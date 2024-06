El exalcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, reapareció en la escena pública y se refirió a su relación con su aún esposa Sofía Franco, madre de su único hijo. Según dijo el político, su relación ha mejorado y no se ha distanciado de la expresentadora de televisión. Por el contrario, ambos creen en el “amor y el perdón”.

En la edición del lunes 10 de junio del programa “Magaly TV, la firme” se pueden ver imágenes de Paz de la Barra en una reciente aparición pública, donde no solo habló de su relación con Sofía Franco, sino de las críticas de Magaly Medina.

“Y lo más probable es que el lunes nuevamente, esta señora Magaly Medina me siga dando pantalla y me siga dando publicidad gratis. Diría: ‘Está usando a su esposa’, No la estoy usando porque ella y yo creímos en el amor, pero sobre todo en el perdón. ¿Quién no cree en el perdón? ¿Quién no cree en el amor?, porque fe en el Perú es amor y fe en el Perú es perdón”, dijo Paz de la Barra.

“Todos nuestros contrincantes dirán: ¡ahí está el pegalón! no... yo le voy a pegar a la corrupción”, agregó el exalcalde, quien no fue ajeno a las críticas y negó rotundamente que haya agredido físicamente a su todavía esposa Sofía Franco.

Como se recuerda, en una pasada entrevista Sofía Franco contó que no se podía divorciar de Álvaro Paz de la Barra porque él se negaba a firmar los papeles del procedimiento legal.

“El matrimonio no se pudo dar, pero no nos hemos divorciado. Falta esa parte, pero él se rehúsa. Yo no he estado con nadie más después de mi separación, entonces por ahora no urge el papel”, aclaró la exconductora en aquella oportunidad.

Milett Figueroa celebró su cumpleaños 32