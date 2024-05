La presentadora Sofía Franco habló de la discusión que tuvo con Silvia Cornejo en televisión hace nueve años, en donde ambas conductoras se enfrentaron durante la emisión del extinto programa “Al aire”.

De ese modo, mediante una entrevista con el programa “Estás en todas”, Franco reveló que los comentarios vertidos por la exreina de belleza la ofendieron.

“Yo creo que yo fui muy buena gente con Silvia Cornejo. Teníamos una amistad de reemplazos y nos reíamos en el trabajo muchísimo”, dijo al inicio.

Tras ello, la excompañera de Rodrigo González, calificó la respuesta de Silvia como una falta de respeto, ya que ella solo seguía la pauta televisiva de su producción.

“[...] Sí hubo una falta de respeto por parte de ella porque no aceptó una pregunta que me la pautearon a mí, yo no la formulé, no le gustó y cometió una falta de respeto conmigo, no se la pude pasar”, afirmó.

Como se recuerda, en el programa referido, fue la exmodelo quien le recordó a Sofía Franco el supuesto divorcio que llevaba con su expareja.

La respuesta de Cornejo se dio luego de que Franco le cuestionara su relación con quien fue en aquel momento, pareja de Silvia, el modelo Eduardo “El Papi” Pastrana.

Posteriormente, Sofía Franco relató que no ha vuelto a tener comunicación con Silvia Cornejo, ya que han tenido diferentes círculos sociales y que tampoco desea contactarla.

“Luego originó que exista esta pelea, ella la contó a su manera y yo la conté como fue. No tengo nada qué hablar con Silvia, ella tiene sus amistades, no somos del mismo círculo, no tenemos nada qué ver, cada una en su sitio”, finalizó.