Rumania vs Ucrania EN VIVO y ONLINE por la Eurocopa 2024 | Las selecciones de Rumania vs Ucrania se enfrentan en la fecha 1 del Grupo E de la Eurocopa 2024. El partido se realizará el lunes 17 de junio a las 8:00 a.m. (hora peruana) en el Allianz Arena, ubicado en la ciudad de Munich, Alemania.

Este encuentro futbolístico reúne a ambos equipos en busca de resultados positivos para sus selecciones. En el caso de Rumania, esta Eurocopa vendría a ser la primera luego de un largo descanso de 8 años. Tras dos empates consecutivos, se espera una victoria para marcar un rumbo distinto para la selección rumana, a quienes no suele irles bien en los inicios del torneo internacional. Por otro lado, Ucrania se ha convertido en la apuesta segura, sin embargo; nada está dicho hasta que ambos equipos dejen todo en la cancha.

A qué hora juegan Rumania vs Ucrania EN VIVO y ONLINE

En Perú, el partido de Rumania vs Ucrania comienza a las 8:00 a.m.

Qué canal pasa Rumania vs Ucrania EN VIVO

En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en México mediante la señal de Blue To Go Video Everywhere, Sky Sports, Canal 5 y TUDN. Por otro lado, en España lo televisan en RTVE y La 1.

¿Dónde seguir Rumania vs Ucrania EN VIVO?

Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o Movistar+, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Además a través de la web de El Comercio y la redacción podrás seguir los incidentes del partido.

Posibles alineaciones de Rumania vs Ucrania

Rumania: Moldovan; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; M. Marin, R. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.

Ucrania: Lunin; Konoplya, Zabaryian, Matvyienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsyngakov, Sudakov, Mudryk; Dobvyk.

Dónde juegan Rumania vs Ucrania

Este partido se jugará en el Allianz Arena, ubicado en la ciudad de Múnich, en Alemania.