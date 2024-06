En medio del morbo que levanta el Perú-Chile de este viernes, la Bicolor tiene sus propias sombras. Los resultados acompañan, pero el rendimiento, tanto colectivo como individual, no, y eso genera muchas dudas. Y a eso se le suma la gran apuesta de Jorge Fossati: incluir a Christian Cueva en la lista definitiva, pese a que el volante no juega desde hace ocho meses (último partido fue el 21 de octubre de 2023, en el 0-0 entre Alianza Lima y ADT por el Clausura de la Liga 1). El entrenador tiene un plan para ‘Aladino’ y lo contamos en El Comercio.

Y, como ya es oficial, toca hacer el análisis. ¿Dónde podría encajar Cueva en caso de que tenga minutos? ¿Entraría por Piero Quispe, el que intentó ser el conductor en este inicio de la era Fossati y no pudo, o para jugar a su lado? ¿Qué debemos esperar al volante en su nuevo inicio luego de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior, una de las lesiones más complicadas en el fútbol?

Christian Cueva: ¿Con o por Piero Quispe?

De entrada, la presencia de Cueva en la selección dejó marcada las diferencias. ‘Aladino’ regresó a la Bicolor y de inmediato tomó el número 10. Es su dorsal. La que Jefferson Farfán le dejó y cuidó de la mejor manera: siendo el conductor de Perú. Cuando se alejó por su lesión, ese número lo utilizó Piero Quispe, el llamado a ser su sucesor. Ahora que volvió, Christian volvió a ser el 10.

El amistoso ante El Salvador fue una señal. Quispe dejó la 10 para Cueva. Y se confirmó con la lista final para la Copa América. En la página oficial del torneo aparece Christian con su número preferido, mientras que Piero usará la 23.

Que Cueva lleve la 10 en la espalda no significa que vaya a ser titular. De hecho, es muy probable que no lo sea durante el torneo. El Comercio pudo conocer de fuentes muy cercanas a la Videna que Jorge Fossati utilizaría al atacante no más de 30 minutos por partido, al menos en los primeros encuentros. Christian está cien por ciento recuperado de su lesión a la rodilla y de la molestia muscular que tuvo hace un par de semanas; sin embargo, no pueden exigirlo por el tiempo que para que arrastra (ocho meses). La intención es llevarlo de a pocos, pero sí darle minutos para que se muestre y pueda recibir mejores ofertas de las que viene recibiendo después de la Copa.

En ese sentido, la selección seguiría con el tridente en el mediocampo formado por Wilder Cartagena como ancla, Sergio Peña por derecha y Piero Quispe por izquierda. En caso de ingresar, Cueva podría reemplazar a Piero, en un cambio de hombre por hombre. Aunque eso significaría que la volante pierda marca.

Otra opción es que juegue al lado de Gianluca Lapadula. Como media punta, Cueva tendría menos obligaciones defensivas para así usar su talento en el ataque, una falencia que no hemos podido resolver: en los últimos dos amistosos, la Bicolor remató cinco veces al arco, todos ante El Salvador. Frente a Paraguay, un rival más competitivo, no realizamos disparos a portería.

Sea como fuere, no es descabellado aceptar que la selección peruana necesita de Christian Cueva. Del mejor Christian Cueva. La pregunta es si esa versión, o una que se acerque, la podremos ver en la Copa América.

Perfil de Christian Cueva, según Transfermarkt.