Jessica Newton ofreció una entrevista al programa “Al sexto día”, conducido por Laura Spoya, y habló de la nueva Miss Perú 2024 Tatiana Calmell, a quien reconoció por su belleza y talento; sin embargo, también aprovechó la ocasión para responder a las críticas de Magaly Medina al certamen.

En medio de la conversación, Jessica Newton también aclaró como surgió su amistad con la popular ‘Urraca’, quien hace algunos días dijo que no recordaba cómo inició su amistad con la directora del Miss Perú.

“Puedo decir que es por mi esposo que se hace amigo de su esposo que yo tengo que salir con ellos. Yo siempre acompaño a mi esposo a sus cenas con sus amigos y clientes. Mi esposo constantemente se reunía con el suyo, es ahí donde comenzamos las dos a acercarnos”, explicó Newton.

“Creo que mi memoria es lo que ha ayudado a que, a lo largo de los años, pueda ser agradecida con cada una de las personas que me apoyaron en mi camino… Creo que a veces la memoria nos juega malas pasadas. Yo los recuerdo con cariño. No tengo ninguna laguna mental aún. Nosotras conversamos primero y luego fui yo quien le presentó a Fernando a Magaly y Alfredo”, añadió.

Finalmente, Jessica Newton aseguró que su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid no ha sufrido ningún problema tras distanciarse del notario Alfredo Zambrano, examigo y esposo de Magaly Medina.

“Eso sería mentir y a mí mentir no me gusta, no me ha gustado nunca. Hay algunas personas que no solamente recuerdan las cosas cómo quieren, sino que de alguna manera se convencen de que fueron así”, precisó.