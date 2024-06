El pasado domingo 9 de junio se llevó a cabo el Miss Perú 2024 en la Plaza Grau del Callao, escenario donde se presenció la victoria Tatiana Calmell como la nueva reina de belleza que representará a nuestro país en el próximo Miss Universo. Si bien el evento presenció problemas antes de que comenzara, al final logró llevarse a cabo con éxito, pero esto no fue impedimento para que recibiera críticas y burlas.

En este contexto, una persona que tuvo duros comentarios del espectáculo presidido por Jessica Newton fue Magaly Medina, quien se burló de las mil entradas obsequiadas a los vecinos del Callao, además de criticar la larga duración de los cortes comerciales del evento. A continuación, te contamos qué dijo la conductora de “Magaly TV La Firme”.

¿CÓMO SE BURLÓ MAGALY MEDINA DEL EVENTO DE JESSICA NEWTON?

La popular ‘Urraca’ se burló del hecho de que Jessica Newton informara que todas las entradas del Miss Perú fueron vendidas, y luego sea contradecida por un representante del Gobierno del Callao, quien sostuvo que muchas entradas del certamen fueron obsequiadas a los vecinos de la región.

“Lo que es gracioso, Jessica, por darnos la contra, decía que todas las entradas ya se habían vendido. ‘Ya no hay entradas y tienen que conformarse con verlo por el canal de YouTube’, decía. Y el teniente alcalde del Callao va y dice mil personas fueron invitadas gratuitamente. O sea, repartieron las entradas para no dejar esos grandes huecos y a la hora de la transmisión se vieran sillas vacías”, indicó Magaly Medina entre risas.

En esta línea, comentó que seguramente no se vendieron las entradas porque nadie espera asistir a un evento que no sabe de qué se trata y cuya locación le hará sentir mucho frío y no disfrutar nada. Asimismo, criticó que las personas que asistieron tuvieran que aguantar los largos momentos de publicidad, según informa Infobae Perú.

Volviendo al hecho de las entradas obsequiadas, Magaly Medina decidió aclararle al representante del Gobierno del Callao que lo que hizo la directora del Miss Perú no fue un acto de generosidad, sino de necesidad de llenar los asientos vacíos.

“Cómo es eso de que el alcalde diga que las mil entradas regaladas han sido gracias a la generosidad de Jessica Newton. No alcalde, es gracias a la necesidad de llenar asientos, no se confunda la palabra generosidad con necesidad de llenar asientos que no se habían vendido, porque la gente no estaba loca para pagar un show tan mal hecho y ver a misses desconocidas”, sostuvo.

¿QUÉ DIJO TATIANA CALMELL SOBRE SU TRIUNFO EN EL MISS PERÚ 2024?

Tras coronarse como la nueva Miss Perú 2024, Tatiana Calmell viene generando controversia en las redes sociales debido al supuesto favoritismo que hubo en su elección. Sin embargo, ella viene recibiendo el apoyo de su familia y su novio Cristóbal de Col, por lo que ahora se enfocará en su preparación para representar de la mejor manera en el certamen internacional.

“Yo considero que he hecho mi trabajo dignamente, como todas mis compañeras. He demostrado en el escenario por qué merezco la corona, así que no tengo nada más que decir acerca de eso”, dijo la modelo y actriz.

¿QUIÉN ES TATIANA CALMELL, LA GANADORA DEL MISS PERÚ 2024?

Tatiana Calmell del Solar nació el 22 de julio de 1995 en una clínica del distrito de Breña, pero su infancia la pasó en San Miguel, en la intersección de la Avenida La Paz con Bertolotto. Desde muy pequeña le llamó mucha la atención el mundo de las pasarelas, por lo que tuvo la oportunidad de participar en varios comerciales de televisión y concursos de belleza.

Tras algún tiempo, cuando tenía 18 años formó parte del reality “Peru’s Next Top Model”, demostrando toda su capacidad, pero a causa de ciertos tocamientos indebidos opacó su participación y fue eliminada tras recibir las criticas de los jueces. Luego, integró la telenovela “Princesas” de América TV en 2019, interpretando a Cenicienta, por lo que logró alcanzar gran éxito en su carrera como actriz.

En 2022, Calmell participó en el Miss Perú, donde no pudo conseguir llevarse la corona ya que Alessia Rovegno fue la ganadora, pese a que desde un inicio Tatiana era una de las favoritas a llevarse la banda peruana. En la reciente edición, la modelo de 29 años regresó por su revancha y se convirtió en la sucesora de Camila Escribens.

Actualmente, Tatiana Calmell está comprometida con Cristóbal de Col, un surfista peruano que ha ganado muchos premios desde muy joven. Él proviene de una familia de deportista, ya que su propio padre, Titi de Col, fue bicampeón de surf en el Perú. También, incursionó como empresario y formó su compañía Casa Tomate. En el 2023, decidieron abrir un restaurante junto a su novia en Los órganos, llamado Pirámide Titi.