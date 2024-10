🚨 Comunicado urgente pic.twitter.com/9VpQFo6B6Y — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) October 18, 2024

La decisión se realizó solo horas después de un primer comunicado por parte del CEU en el que aseguraban que los comicios sí se llevarían a cabo. Sin embargo, finalmente el comité decidió la cancelación por “los hechos de violencia”.

🚨 Comunicado 🚨 — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) October 18, 2024

La Ciudad Universitaria de la Decana de América fue el epicentro de dos días convulsos. En la tarde del jueves, estudiantes tomaron el campus para exigir la anulación del proceso electoral debido a una presunta falta de transparencia. A altas horas de la noche, personas no identificadas ingresaron al campus y ocasionaron un violento enfrentamiento que ha dejado al menos 10 alumnos heridos.

Reporte de heridos en la masacre de la @UNMSM_ a las 11:50pm: 10 heridos



Hospital Loayza:

Varón JWCN, estudiante, policontuso, estable

Varón SAHA, estudiante, herida abierta

Varón HChR, estudiante, policontuso

Varón MCRH, estudiante, policontuso



Hospital Santa Rosa:

— Antonio M Quispe, MD, PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) October 18, 2024

Los estudiantes denunciaron que los agresores habían sido enviados por Jeri Ramón, rectora de la UNMSM. “Son los trabajadores de la universidad, los que están ahí arrojando cosas y agrediendo a los estudiantes [...] los alumnos solo se están defendiendo de todo el daño que provocan los trabajadores”, expresó un estudiante. “La rectora está trayendo matones para golpear a los estudiantes. Están tirando piedras a los manifestantes, gente comprada por la rectora Jeri, seguridades con palos y piedras, golpeando a los manifestantes”, indicó un alumno que resultó herido en el rostro.

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aseguran que trabajadores de seguridad iniciaron las agresiones



— Canal N (@canalN_) October 18, 2024

En declaraciones a Canal N en la noche del jueves, la rectora manifestó desconocer todo lo que ocurría en el campus de San Marcos. “No he visto nada, recién estoy llegando a mi casa. Qué quiere que haga si la Policía no puede entrar a San Marcos. Qué puedo hacer cuando esa es una toma de chicos de diferentes universidades; ni siquiera todos son de San Marcos”, manifestó.

En #OctavoMandamiento, la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, afirmó que desconocía los incidentes ocurridos en la universidad desde esta tarde. Además, señaló que se trata de una toma protagonizada por "jóvenes de diferentes universidades" — Canal N (@canalN_) October 18, 2024

Sin embargo, en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario realizada este viernes, Ramón admitió que pidió el ingreso de “terceros” . “En San Marcos hay terceros. Pedí al jefe de seguridad que a todos los terceros los tenga para que trabajen incluso de amanecida y que refuercen”, expresó.

En el Consejo Universitario de UNMSM, le pidieron a la rectora Jerí Ramón que deslinde de la violencia.



— 💬 Jonathan Castro (@jsudaka) October 18, 2024

¿Por qué los estudiantes tomaron la universidad?

Según un comunicado emitido por catorce gremios estudiantiles —como los centro federados de Derecho, Ciencia Política y Antropología— el proceso electoral para la elección de decanos de facultades, representantes estudiantiles y docentes presenta irregularidades que, inclusive, han sido señaladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Desde el mes de setiembre, se advirtió la descalificación de listas en competencia. Según docentes y alumnos, se trataba de listas conformadas por opositores a la gestión de la actual rectora de la universidad. Por ejemplo, se suspendió la candidatura de figuras académicas como Marcel Velázquez, candidato a decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (su suspensión quedó sin efecto ante el reclamo, pruebas y argumentos que presentó).

En consecuencia, el 27 de setiembre, la ONPE decidió dejar de ofrecer su asesoría técnica para las elecciones de UNMSM . “Comunicamos la suspensión temporal del servicio de asistencia técnica, en tanto no se garantice el derecho a la defensa de los candidatos no admitidos en la elección del 18 de octubre, la publicidad de las resoluciones, y se brinde la información requerida por la institución para el cumplimiento de sus funciones (...) El comité electoral universitario debió publicar sus resoluciones de tachas el 23 de setiembre, lo que no ha sucedido a la fecha”, comunicó la ONPE.

#ONPEinforma 📣 Sobre la asistencia técnica que brindamos al comité electoral universitario de la @UNMSM_ comunicamos lo siguiente: — ONPE (@ONPE_oficial) September 27, 2024

La ONPE retomó la asistencia técnica el 16 de octubre, advirtiendo que esta podría cancelarse si se observan irregularidad es. No obstante, ayer volvió a dar un paso al costado por razones de seguridad.

#ONPEinforma 📣 | Actualización sobre la asistencia técnica que brindamos al Comité Electoral Universitario de la @UNMSM_: — ONPE (@ONPE_oficial) October 16, 2024

Otro de los principales motivos del rechazo de los estudiantes es la modificación del artículo 188 del estatuto de la universidad, por lo que solicitan su restitución. Según los alumnos, el cambio limita la autonomía y facultades de los gremios estudiantiles para la organización y participación en los procesos electorales de sus representantes.

“Puntualmente, esta modificatoria hace que nosotros como estudiantes no podamos conformar nuestros comités electorales de manera autónoma como siempre lo hemos hecho y, por lo tanto, las autoridades van a tener potestad de decidir qué estudiantes postulan o no, en base a su propio reglamento”, expresó una estudiante a RPP Noticias.

“ En los hechos, ha quedado demostrado que el Comité Electoral Universitario no es garante de transparencia ni imparcialidad, como la rectora Jeri y el presidente de la FUSM han pretendido aparentar para legitimar la intervención de dicha instancia en la autonomía gremial; lo cual tenía como fin que ellos controlen las elecciones estudiantiles ”, se lee en el documento de los gremios. Por todo esto, exigieron la anulación del proceso electoral convocado.

Asimismo, invocaron a que los estudiantes no acudan a sufragar para que se anulen las elecciones por falta de votantes. Según el reglamento de elecciones de la UNMSM, la elección de decanos se declara nula cuando emitan su voto menos del 50% de docentes y menos del 50% de estudiantes consignados en el padrón electoral; asimismo, la elección de representantes estudiantiles es declarada en nulidad cuando emitan su voto menos del 40% de estudiantes matriculados que figuren en el padrón electoral definitivo.

Tras conocer la suspensión de las elecciones, los alumnos marcharon pacíficamente por la Ciudad Universitaria exigiendo la nulidad de todo el proceso electoral y la renuncia de los miembros del rectorado .

San Marcos: alumnos exigen la ANULACIÓN DEFINITIVA de las elecciones internas, no solo su SUSPENSIÓN. — José Cayetano (@josecayetano_10) October 18, 2024

La congresista Susel Paredes llegó hasta las puertas de San Marcos anunció que presentó una denuncia penal contra la rectora Ramón ante la Fiscalía por los presuntos delitos de usurpación, lesiones graves y leves.

He presentado una denuncia penal por los graves hechos de violencia contra estudiantes ocurridos ayer en la @UNMSM_ .

La Rectora Jeri y las autoridades universitarias tienen que responder ante la justicia por este agravio.

— Susel Paredes (@suselparedes) October 18, 2024





Así también, más de 500 profesores, estudiantes, exalumnos y miembros de la PUCP y otras instituciones educativas —como Ramiro Escobar y Manuela Camacho— condenaron la violencia contra los estudiantes de San Marcos a través de un pronunciamiento conjunto.

Más de 500 profesores, estudiantes, exalumnos y miembros de la comunidad PUCP, así como diversas instituciones educativas en la país rechazamos el uso de la violencia contra los estudiantes de la Universidad Nacional de San Marcos @UNMSM_ Parte I — Zarai To (@manchavoraz1) October 18, 2024

Alumnos y profesores exigen la renuncia de rectora Ramón y nulidad de elecciones

Este lunes se llevará a cabo una asamblea universitaria extraordinaria sobre la situación del proceso electoral suspendido con la presencia de autoridades, profesores y representantes universitarios. De acuerdo con fuentes de El Comercio, la intención del rectorado a cargo de Jeri Ramón es retirar a los miembros del CEU, anular el proceso electoral actual y convocar a nuevos comicios.

Percy Rosado, secretario académico del Centro Federado de Derecho, Rosado indicó que catorce gremios estudiantiles exigirán la vacancia del rectorado y la nulidad de todo el proceso electoral. Manifestó que la rectora “ha mentido descarada y sistemáticamente” al cambiar su versión y reconocer la presencia de “terceros”.

“Este es un motivo adicional para pedir la renuncia de la rectora y los vicerrectores por las consecuencias que trajo esta decisión. Se expuso a los compañeros a agresiones y un peligro de muerte por el ingreso de personas ajenas. Ella ha mentido de forma descarada y sistemática. Vamos a trabajar en una denuncia penal y pedimos una investigación de la Fiscalía, porque los actos contra los estudiantes deben tener responsables”, aseguró.

Marcha pacífica de los estudiantes dentro del campus tras la suspensión de elecciones. Foto: Antonio Melgarejo.

Por otro lado, señaló que a lo largo de la gestión de Ramón han existido “indicios de malos manejos y corrupción”. Asimismo, indicó que los estudiantes se oponen a la postura de la rectora a favor de la “contrarreforma universitaria” y el “desmantelamiento” de la Sunedu. Además, Rosado considera que Ramón busca permanecer como rectora por un nuevo periodo para mantener el “poder político y económico” que le otorga el cargo.

“De momento, las reglas del estatuto de la universidad no permiten que la rectora puede elegirse hoy (ayer), pero tal como van las cosas podría ser posible. Por eso ha impulsado un proceso electoral buscando que participen las personas cercanas a ella en la asamblea universitaria, los decanatos y las representaciones estudiantiles para que luego permitan su reelección”, sostuvo.

Marcel Velázquez, candidato a decano de la Facultad de Letras de San Marcos, considera fundada la solicitud de renuncia de la actual rectora. “Lo grave aquí es que hayan ingresado por la puerta 7 una banda de matones con palos y fierros para golpear a los estudiantes que protestaban dentro del campus. (...) Se debe investigar quién autorizo ese ingreso y si se pagó a esos matones. Si las investigaciones prueban la responsabilidad de la rectora, entonces se configuraría una situación que la debe conducir a la renuncia voluntaria o a afrontar un proceso de vacancia por incapacidad moral o abuso de autoridad”, subrayó.

En esa línea, Gisella Orjeda, profesora principal e investigadora de San Marcos, declaró que los profesores solicitan la nulidad del proceso electoral y el cambio del Comité Electoral. Además, dijo que “existen muchos motivos por los cuales la rectora debería renunciar o dar un paso al costado”.

“Por ejemplo, uno es la situación de inseguridad que se ha vivido en la universidad. Se ha permitido el ingreso gente externa a la universidad. Hoy en la mañana [del viernes] aún había personas que no eran estudiantes con las caras tapadas que llegaron a amenazarme físicamente”, relató.

Por otro lado, Orjeda advirtió que la rectora Ramón publicó en coautoría con Edwin Collazos —el nuevo jefe del Comité Electoral designado esta semana— un artículo científico en el que ella no firmó como rectora de San Marcos , sino como integrante de la universidad Inca Garcilaso de la Vega. “Me parece un deshonor. Solo ese asunto amerita para mí una destitución”, sostuvo.