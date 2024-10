Esta es la situación caótica que denuncia David Hereña Espinoza, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público (Fentramip Perú), gremio que con sus 18.000 trabajadores realizó un paro de 72 horas y evalúa entrar en huelga nacional para exigir mejores sueldos y condiciones laborales que no pongan en riesgo la salud de médicos legistas, técnicos y especialistas de distintas ramas que intervienen en todos los pasos de las investigaciones fiscales.

¿A dónde van las víseras? Al desagüe normal, es un foco de contaminación”, dice a El Comercio.

Denuncian el colapso de la morgue de Lima Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denuncia que las condiciones salariales y laborales para los médicos legistas y técnicos forenses son deplorables. La infraestructura y equipamiento de la morgue central de Lima ha colapsado. 1 / 3 Denuncian colapso de la morgue de Lima La capacidad de las cámaras de refrigeración se ha desbordado y deben apilar varios cuerpos al mismo tiempo. 2 / 3 Denuncian el colapso de la morgue de Lima 3 / 3

Aunque el colapso de la morgue no es una situación nueva -el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) fue declarado en emergencia en el 2022- Hereña atribuye a dos situaciones el desborde actual: el incremento de casos de inseguridad que ha multiplicado las muertes violentas y el conflicto político entre el Ejecutivo y el Ministerio Público que, en su opinión, evita aumentar el presupuesto para el sector.

“Por la inseguridad ciudadana y el sicariato, la atención en la morgue se ha visto exponencialmente incrementada. Hay momentos en que se tienen 20, 30 o hasta 60 cadáveres por día. Antes se recibían de 5 o 6 cadáveres. Es critica la situación. Los médicos y técnicos tienen que usar el mismo equipo de protección personal todo el día, que encima son de calidad mínima”, explicó.

Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denuncia que la morgue de Lima no cuenta con equipamiento adecuado para soportar el incremento de cadáveres, vinculado a la inseguridad ciudadana. / FETRAMIP Perú

Para tener una idea del incremento de muertes vinculadas a crímenes este año, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reporta que hasta el 13 de octubre de 2024, se registraron 1.493 homicidios, cifra que supera todo lo reportados en Sinadef el 2023 (1,431 casos). Los datos indican un preocupante incremento sostenido en este tipo de muertes en los últimos años: de 671 casos en 2017 se alcanzaron 1,516 homicidios en 2022. A pesar de una ligera disminución en 2023, los números de 2024 han vuelto a crecer, confirmando que este será el año con la mayor cantidad de homicidios registrados en los últimos 8 años.

En la morgue de Lima trabajan 12 médicos legistas y 8 técnicos de necropsia, distribuidos en tres turnos que cubren las 24 horas. Por la baja oferta salarial, Hereña explica que hay fuga de talentos y las convocatorias de personal quedan desiertas. “El personal no se abastece para atender hasta 60 cadáveres por día. Tenemos compañeros que se han contagiado de tuberculosis porque no hay condiciones de protección”, añade. Aunque el tanatorio de la capital es el más grande del país, esta situación se repetiría en otras regiones por lo que la medida de fuerza ha sido nacional.

Sobre el conflicto presupuestal, el dirigente gremial denuncia que eventuales incrementos salariales para trabajadores del Ministerio Público no han sido incluidos en la Ley de Presupuesto de la República. Pese a lo específico de su labor, especialmente en un contexto de emergencia por seguridad ciudadana, hay trabajadores a quienes se les paga 1.200 soles al mes. Asegura que se requiere un presupuesto de al menos 8 millones de soles, pero reciben la mitad.

Entre el 14 y 16 de octubre se realizó el paro nacional de trabajadores del Ministerio Público para exigir mejores condiciones laborales y salariales. (video: Fentramip Perú)

“Debido al enfrentamiento político entre el ejecutivo y el Ministerio Público, no aumentan el presupuesto. Somos una institución que no tiene recursos directamente recaudados, no cobramos aranceles, todos los servicios son gratuitos, subsistimos exclusivamente del MEF. Consideramos que está aplicando una una suerte de venganza política por las investigaciones que tiene la Presidenta de la República y algunos ministros. En cada declaración de los ministros siempre atacan al Ministerio Público. ‘Cómo puedes exigirle a una institución que funcione cabalmente si le recortas el presupuesto a la mitad, tienes trabajadores mal pagados y no puedes completar el 100% de su personal la planilla.”, dijo el dirigente gremial.

Esta situación no es exclusiva de la morgue de Lima, en febrero pasado, la Contraloría General detectó que la Unidad Médico Legal II Callao o Morgue del Callao realizaba necropsias en un local no equipado adecuadamente, con riesgos para la salud del personal debido a la exposición a elementos biocontaminados y sin el instrumental reglamentario para el examen de cadáveres.

Morgue del Callao realiza necropsias utilizando herramientas domésticas por contar con equipamiento deficiente, según la contraloría. / Contraloría

Mediante el Informe de Auditoría de Cumplimiento N°009-2023-2-4059-AC (correspondiente al período del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022), se detectó que el local no cuenta con un sistema de ventilación ni ducto extractor de aire y su única forma de ventilación es a través de ventanas que están obstruidas o cerradas, por lo que el personal está expuesto a inhalación de formol. Asimismo, se veerificó que la sala de necropsias no cuenta con equipamiento e instrumental básico.

“Para las necropsias, el personal utiliza herramientas domésticas, como cuchillos de cocina, martillos de carpintero, reglas plásticas de escritorio, tablas para picar de cocina, sierras de ferretería, baldes de plástico, en reemplazo del instrumental reglamentario ”, indicaron.

En julio pasado, el Ministerio Público suscribió el Convenio de Negociación Colectiva 2024 con las federaciones de trabajadores del Ministerio Público (FETRAMIP Perú), FETRAMIP Región Lima/Callao y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Ministerio Público (SINATPMIP) para mejorar las condiciones laborales de los miles de trabajadores.

Sin embargo, tres meses después, los gremios denuncian que su trabajo permanece en constante riesgo. Específicamente exigen la entrega de una bonificación extraordinaria de mil soles para diciembre, a favor de los trabajadores sujetos a los D.L 276 y 1057, la nivelación remunerativa de los trabajadores sujetos al D.L 1057 y aprobación de la escala remunerativa de los trabajadores sujetos al D.L 728. Asimismo, la entrega del segundo uniforme institucional anual, el incremento presupuestal institucional del Ministerio Público.