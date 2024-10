La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, confirmó que no renunciará a su cargo luego de las agresiones que se registraron contra estudiantes durante la toma de la Decana de América. La autoridad aseguró que se quedará hasta el 2026 y descartó que tenga algún interés en “perpetrarse” en el puesto.

“Yo me mantengo en el cargo y no porque quiera, sino porque he sido elegida hasta el 2026. Yo trabajo las 24 horas y no tengo ningún interés en perpetrarme en el poder . Manejar San Marcos por cinco años es como manejar dos ministerios. Tampoco volvería a postular como decana, sino que volvería a las aulas a dictar mis clases”, señaló este domingo ante RPP.

Jerí Ramón también se presentó en otro espacio televisivo, donde anunció que han convocado para mañana, lunes 21 de octubre, una asamblea donde discutirán la elección del nuevo comité electoral y el rumbo de las elecciones internas que fueron suspendidas tras los enfrentamientos entre personal de seguridad y estudiantes.

“ Yo voy en la línea de anular o suspender (las elecciones) porque se ha visto mucha violencia. ONPE debe ser una institución que nos dé confianza y seguridad, porque si veo cosas diría ‘paren acá' y tampoco podría seguir el proceso”, sostuvo ante Canal N.

Más adelante, la rectora de San Marcos descartó que haya estado detrás de las masivas tachas a los candidatos y consideró que el accionar de los estudiantes está motivado por “una campaña política”.

“Esto es una cuestión política, San Marcos es política. Lo más fácil es atacar a la rectora y yo entré con un voto universal para cambiar la universidad. Entre ellos mismos se están enfrentando . (…) Este es un pleito entre agrupaciones estudiantiles que están en una campaña política”, aseveró este domingo.

Asimismo, aseguró que el lunes 21 de octubre tendrán más detalles de las personas que ingresaron con total violencia al campus a agredir a los estudiantes. “He pedido un informe al personal de seguridad”, argumentó.

Finalmente, indicó que también hubo trabajadores heridos, entre ellos un hombre que estuvo internado hasta el día de ayer.